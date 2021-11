von Stefan Kurczynski

Weil wegen Corona das Zeltlager und alle Freizeitaktivitäten mit der Jugendfeuerwehr im vergangenen und in diesem Jahr ausgefallen sind, haben sich die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Küssaberg für ihre Jugendlichen etwas einfallen lassen. Die ehrenamtlichen Ausbilder für die Jugendfeuerwehr Udo Kaiser (Jugendwart), Vivien Schlaak (Stellvertreterin), Sebastian Seiter, Stefan Wiener, Jasmin Probst und Patrick Faller haben sich zusammengesetzt und ein Übungsprogramm der Extraklasse erarbeitet.

„Sinn und Zweck der Übung sollte sein, dass die Jugendlichen ein gemeinschaftliches Erlebnis haben, wo sie zeigen können, was sie in der Zwischenzeit gelernt haben und dies auch praktisch einsetzen können. Und gleichzeitig soll die Gemeinschaft gestärkt werden,“ so Vivien Schlaak.

Hier wird die gerettete Person auf dem Gelände des Bauernmarktes Stoll in Kadelburg abtransportiert. | Bild: Freiwillige Feuerwehr

Tatsache ist, dass die Jugendlichen verschiedene Ausbildungszeiten – je nach Alter – haben, und sich somit gar nicht sehen können. Deshalb wurde beschlossen, diese 24 Stundenübung mit der ganzen Jugendfeuerwehr durchzuführen. Unterstützt wurden sie dabei von Maschinisten aus der Einsatzabteilung. Bei solchen Veranstaltungen sind auch die Ehepartner der Aktiven vor Ort und dabei eine große Hilfe. Von den insgesamt 32 Jugendlichen, darunter fünf Mädchen, die zurzeit bei der Jugendfeuerwehr sind, haben an diesem Wochenende 22 teilgenommen. Eingeteilt wurden die Jugendlichen zwar in drei Gruppen, aber bei den einzelnen Einsätzen waren sie doch gemeinsam unterwegs.

Bergung des verletzten Radfahrers in Dangstetten. Mit Hilfe der Schleifkorbtrage wurde das Opfer die Böschung hochgezogen. | Bild: Freiwillige Feuerwehr

Es gab verschiedene Szenarien, die im Vorfeld von den zuständigen Ausbildern und vielen freiwilligen Helfern vorbereitet wurden, damit nichts Ernsthaftes passieren konnte. So zum Beispiel ein Schuppenbrand. Diese Übung fand in Dangstetten statt. Dort ist ein offener Schuppen, in dem landwirtschaftliche Geräte stehen, in Brand geraten und musste gelöscht werden.

Beim zweiten Einsatz gab es einen Fahrzeugbrand in Bechtersbohl mit Menschenrettung. Der letzte Einsatz am Samstag war dann noch eine Tierrettung, bei dem eine Katze in Kadelburg auf dem Friedhofsparkplatz auf einem Baum saß und nicht mehr von alleine runterkam. Diese Rettung wurde durch die Dunkelheit erschwert. Der Sonntag begann mit einer Personenrettung in Dangstetten.

Alle Teilnehmer der 24-Stunden-Übung mit ihren Ausbildern (von links): Jasmin Probst, Vivien Schlaak (Jugendwart-Stellvertreterin), Sebastian Seiter. Und von rechts Patrick Faller. Stefan Wiener und Udo Kaiser (Jugendwart).

Dort wurde ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer nachgestellt, der eine Böschung heruntergestürzt war. Selbst auf dem Gelände des Bauernmarktes Stoll in Kadelburg wurde als „Probenraum“ benutzt und das Szenario dargestellt, dass eine Person unter einem landwirtschaftlichen Gerät eingeklemmt ist und gerettet werden musste. Im Anschluss spendierte Clemens Stoll noch eine Runde Eis und Äpfel. Aber nicht nur Feuerwehreinsätze wurden geübt, nein es konnte auch zusammen mit dem Roten Kreuz verschiedene Übungen erlernt werden, wie zum Beispiel die stabile Seitenlage. Auch wurde den Jugendlichen von der Sanitäterin Diane Stein das Einsatzfahrzeug des Küssaberger DRK, der KTW gezeigt und erklärt. Den Abschluss bildete dann noch ein Flächenbrand, der am Inselrastplatz am Rhein gelöscht werden musste. Dafür wurde dann das Wasser auch aus dem Rhein entnommen und ein Großangriff mit allen Jugendlichen gestartet.