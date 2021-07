von Tina Prause

Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass der Gemeinderat 38.000 Euro für die Gestaltung der neuen Dorfmitte in Reckingen bereitgestellt hat. Das Geld sollte zum großen Teil für notwendige Baumaterialien verwendet werden. Die Arbeiten wollten die Reckinger Bürger selbst umsetzen, soweit machbar.

Der barrierefreie Zugang wurde mit Natursteinen gepflastert. | Bild: Peter Graf

Schon der Name des Narrenvereins, die Reckinger Schnörri, verrät, wie sehr den Bürgern hier der Gemeinschaftssinn am Herzen liegt. Der Dorfplatz war seit jeher ein Ort zum „schnörre“, zum Austausch über das Dorfgeschehen und gemütlichem Beisammensein nach getaner Arbeit am Abend.

Was sich nun nach zwölf Monaten Arbeit dem Gemeinderat im Rahmen eines Vor Ort-Termins zeigte, entspricht genau diesem Gedanken. Voller Respekt muss man der Arbeitsgruppe zugestehen, dass hier ein Kleinod entstanden ist.

Das Setzen der schweren Stufen, die heute auch als Sitzgelegenheit dienen, erforderte zusätzliche Unterstützung. | Bild: Peter Graf

Mit viel Liebe zum Detail wurden alle angekündigten Arbeiten, wie die Integrierung des direkt angrenzenden Gemeinde-Grundstücks zur Erweiterung des Dorfplatzes, das Schaffen eines überdachten Sitzplatzes, ein barrierefreier Zugang und das Umarbeiten der vorherigen Sitzbänke umgesetzt. Weitere Details, wie beispielsweise das Reckinger Wappen an den Metallelementen der Sitzgruppe, die neue Bienenwiese oder die LED-beleuchteten „Sitzstufen“ laden zum Verweilen ein.

Die Kosten Von den 38.000 Euro aus der Gemeindekasse wurden nach aktuellem Stand für die Gestaltung der neuen Dorfmitte in Reckingen 26.850 Euro benötigt. Man geht davon aus, dass nach Abrechnung aller Kosten der Endbetrag für das Herzstück von Reckingen bei 32.000 Euro liegen wird, also deutlich unter dem ursprünglich budgetierten Betrag.

„Ein Riesenlob an euch“, sprach Bürgermeister Manfred Weber aus. „Wir sind froh, dass ihr die Idee hattet und wir ja gesagt haben.“ Bauleiter Gustav Gersbach informierte den Gemeinderat abschließend, dass innerhalb des Jahres 1202 ehrenamtliche Arbeitsstunden von bis zu 22 Bürgern zusammengekommen sind. Besonders beeindruckt habe die Arbeitsgruppe, dass ohne jeden Spendenaufruf trotzdem ein Betrag von 8530 Euro zusammengekommen ist.

„Das hat uns ganz besonders gefreut“ fasste Peter Graf, Mitglied der Arbeitsgruppe, die Meinung aller zusammen. Auch für das leibliche Wohl sei während der Arbeitseinsätze immer perfekt gesorgt gewesen. Kuchen, belegte Brötchen und Getränke seien jedes Mal ohne Aufruf in ausreichender Menge gebracht worden.

Was nun noch fehlt, ist das ersehnte Einweihungsfest, welches ursprünglich mit dem jährlich stattfindenden Dorffest Anfang Juni stattfinden sollte. Der Pandemie geschuldet, musste allerdings auch in diesem Jahr die Veranstaltung abgesagt werden. Dennoch ist sicher, dass der Platz schon jetzt mit Leben gefüllt wird