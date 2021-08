von sk

Von der Corona-Pandemie geprägt waren das vergangene Vereinsjahr und die Hauptversammlung des Musikvereins Rheinheim. So fand diese das erste Mal ohne Gäste statt, einzig Rolf Küpfer als Bürgermeister-Stellvertreter begrüßte die Vorsitzende Heike Mihailowitsch als Besucher.

Rückblick

Der Rückblick der Protokollführerin Christine Palla-Roth gestaltete sich kurz. Sie erwähnte den Familientag im Januar 2020, bei dem es nach Kadelburg zum Bauernhof der Familie Stoll ging sowie das Narrenbaumstellen in Reckingen und Rheinheim im Februar 2020 unter der Leitung der Fasnachtsdirigentin Astrid Kaiser. Nach der ersten Corona-Pause durften ab Juni 2020 wieder Proben im Freien stattfinden.

Hochrhein Vereinsarbeit im Ausnahmezustand: Musikvereine proben unter Corona-Bedingungen Das könnte Sie auch interessieren

Heike Mihailowitsch bedankte sich dafür bei der Firma Tröndle, denn im Kieswerk wurde bei einzigartiger Akustik und Kulisse geprobt. Gerne übernahm der Musikverein deshalb auch die musikalische Umrahmung der Eröffnung des neuen Barfußpfads bei der Kiesgrube im Juli 2020. Ein Höhepunkt für den Verein und vor allem für Philipp Hansmann war am 26. September 2020 ein kleines Privatkonzert für dessen 60-jährige aktive Vereinszugehörigkeit.

Küssaberg Viel Lob erntet Philipp Hansmann, der seit sechs Jahrzehnten Mitglied im Musikverein Rheinheim ist Das könnte Sie auch interessieren

Der Verein und die Ausbildung

Der MV Rheinheim zählt 42 Aktive und freut sich über die Verstärkung im Saxophon-Register durch Antonia Kuboschek. In Ausbildung sind acht Jungmusiker, von denen einige bereits in der Jugendbänd Küssaberg mitspielen und manche sogar schon den Musikverein aktiv unterstützen. Die Ausbildung fand teilweise per Videokonferenz über das Internet statt. Jugendwartin Andrea Sutter hob die Flexibilität der Ausbilder auch im Hinblick auf die Einhaltung des Hygienekonzepts hervor, als man wieder im Probelokal üben durfte.

Küssaberg Erste Proben nach langer Pause Das könnte Sie auch interessieren

Dirigent Ralf Hoffarth erwähnte die große Euphorie, als in der Kiesgrube unter freiem Himmel geprobt werden konnte, er schürte damit die Vorfreude auf das Großereignis „Rockkonzert in der Kiesgrube“, das für 2020 geplant war, auch 2021 verschoben wurde und nun hoffentlich 2022 stattfinden wird. Ralf Hoffarth wünscht sich für das Jahr 2021 einen schönen musikalischen Abschluss mit einem Kirchenkonzert, auf das man sich in den kommenden Monaten vorbereiten wird.

Küssaberg Der Nachwuchs des Musikvereins Rheinheim übt derzeit über WhatsApp Das könnte Sie auch interessieren

Wahlen

Das Vorstandsteam bleibt bestehen, die zu wählenden Vorstandsmitglieder Sabine Ehlert (stellvertretende Vorsitzende), Gabi Karlsch (Schriftführerin), Michaela Ehret (Notenwartin) und Andrea Sutter (Jugendwartin) wurden einstimmig wiedergewählt. Rolf Küpfer leitete die Wahlen und überbrachte die Grüße der Gemeinde. Er erwähnte den gelungenen Umbau der Festhütte beim Bädle in Rheinheim und bedankte sich für die große Unterstützung in Form von geleisteter Arbeit.