von Stefan Kurczynski

Über Plastiktüten kann man geteilter Meinung sein. Tatsache ist aber, dass sie seit den 50er und 60er-Jahren unser ständiger Begleiter war beim Einkaufen oder beim Transportieren von Schulheften, wenn gerade kein Schulranzen zur Verfügung stand; oder zum Transport von Speisen und Getränken beim Campingurlaub. Nun langsam stirbt sie aus. Georg Tretzmüller, ein Sammler aus Bremervörde, hat das Verbot anscheinend schon recht früh geahnt und tausende Plastiktüten gesammelt – jede mit einem anderen Aufdruck. Ein Teil ist in der neuen Ausstellung in Rheinheim zu sehen.

Ein Scherz der Museumscrew. Eine Puppe, angezogen mit Plastiktüten. | Bild: Stefan Kurczynski

Rolf Bendel, Mitglied des Museumsvereins Küssaberg, hat das gehört. Bendel dazu: „Vor circa zwei Jahren las ich im Kulturteil des Alb-Bote einen Artikel über eine Ausstellung des Baden-Württembergischen Landesmuseums mit der Titel „Wie kommt die Plastiktüte in das Museum?“. Da das Thema Plastik bereits damals ein aktuelles und vieldiskutiertes Thema war, wurde im Vorstand des Museumsvereins beschlossen, Plastiktüten als Ausstellungsthema einzuplanen. Daraufhin nahm ich Kontakt mit dem Landesmuseum auf. Aus technischen Gründen war es aber nicht möglich, eine Anzahl von Plastiktüten für einen Zeitraum von wenigen Wochen auszuleihen, ich erhielt aber den Hinweis auf einen Sammler aus Bremervörde, Georg Tretzmüller. Bei meinem Anruf war er sofort bereit, uns seine ganze Sammlung kostenlos zur Verfügung zu stellen, da er sie auflösen wollte, und froh war, sie an ein Museum abgeben zu können.“

Tüten aus aller Welt hat Georg Tretzmüller gesammelt, die nun im Museum in Rheinheim zu sehen sind. | Bild: Stefan Kurczynski

Und so landeten all diese Plastiktüten sehenswert im Museum im Alten Rathaus in Rheinheim. Laut Wikipedia bestehen Plastiktüten meist aus Polyethylen oder Polypropylen. Für die Herstellung einer herkömmlichen circa 20 Gramm schweren Plastiktüte werden 40 Gramm Erdöl verarbeitet. Die Tüten können jedoch auch aus recyceltem Material gefertigt werden.

Auch zum Wärmen

Dass man diese Tüten auch anderweitig verwenden konnte, beschrieb ein Besucher der Ausstellung. Er erzählte: „In den 60er-Jahren nahm mich mein Bruder auf seinem Moped von Freiburg an den Bodensee mit; er wollte mir den See zeigen. Auf der Rückfahrt wurde es etwas spät und weil wir in kurzen Hosen waren, es war schließlich Sommer, wurde uns bei der Rückfahrt entlang des Schluchsees und des Titisees ziemlich kalt um die Beine. Kurzerhand wickelten wir uns die Plastiktüten um die Beine und hatten so, wenigstens für kurze Zeit, nicht mehr so kalt unten herum.“

