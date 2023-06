In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Küssaberg sind vier Blutspender geehrt worden. Bürgermeister Manfred Weber bat die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Liselotte Noth, nach vorn, um mit Bereitschaftsleiter Walter Probst die Ehrungen vorzunehmen. Nicht anwesend war Frederike Magjar. Sie wäre für zehn Blutspenden geehrt worden. Anwesend waren drei Blutspender, die 50-mal gespendet hatten: Ingrid Händel, Marion Ritter und Thomas Werner. Sie erhielten eine Urkunde vom DRK-Landesverband und eine goldene Ehrennadel. Von der Gemeinde bekamen sie Wein.

Ein weiteres Thema der Sitzung war eine Vorschlagsliste für die Wahl von Schöffen. Gemäß der Bestimmungen der Verwaltungsvorschrift des Justiz-, Innen- und Sozialministeriums hat der Gemeinderat dem Amtsgericht Waldshut-Tiengen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 eine Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen (Erwachsenenstrafrecht) vorzulegen. In einer vorangegangenen Sitzung wurde die Liste der Jugendschöffen bearbeitet. Das Amt des Schöffen ist ein Ehrenamt. Aus dem von der Verwaltung akquirierten und vorgeschlagenen Personenkreis haben sich folgende Personen aus Küssaberg dazu bereit erklärt, das Amt zu übernehmen: Susanne Böger, Dirk Haberstock, Falk Schneider, Katharina Kappler und Susanne Sonntag.

Ein weiterer Punkt war die Auftragsvergabe an eine Firma, die an den Straßenrändern, Wegen und sonstigen Flächen der Gemeinde Unkraut bekämpfen soll. Bisher wurde das Unkraut von Hand mit Freischneidern bekämpft. Nun hat man eine Lösung gefunden, es mit heißem Wasser und Stahlbürsten zu entfernen. Das sei umweltschonender und effektiver. Der Auftrag wurde an den ortsansässigen Forstbetrieb Baumgartner vergeben. Ein letzter Punkt war das E-Car-Sharing in der Gemeinde. Der Bürgermeister informierte den Gemeinderat, dass sich die Firma gemeldet habe und ein neues Angebot unterbreiten wird. Darüber wird der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen beraten.