Mit 17 Mitgliedern, darunter eine Ärztin und zwei Vorgesetzte, hat es der DRK-Ortsverein Küssaberg im vergangenen Jahr auf knapp 2000 ehrenamtliche, freiwillige Stunden gebracht. Deutlich wurde das bei der diesjährigen Hauptversammlung. Zu den Einsätzen gehörten Blutspendetermine, coronabedingte Einsätze, Impftermine, sowie Rettungsdienstfortbildung, Bereitschaften und weitere Einsätze. Die Einsatzkräfte waren im Jahr 2022 aber auch beim 25. Mini-Marathon dabei, bei dem 1856 Teilnehmer in 152 Mannschaften aus allen Schulen des Landkreises Waldshut im Langensteinstadion Tiengen an den Start gingen. Dieses Jahr waren sie bisher 62-mal direkt im Einsatz und führten 160 Krankentransporte durch.

Michael Schweizer, der die am 22. März 2005 gegründete Jugendrotkreuzgruppe führt, konnte anschließend auch viel positives über den Einsatz der Jugendlichen berichten. Seine Gruppe bestehe zurzeit aus zehn Kindern und Jugendlichen. Ärztin Paulina Hauck meldete sich auch zu Wort und bemerkte: „Ich möchte euch mein Lob aussprechen, für euren Mut, den ihr bei jedem Einsatz an den Tag legt. Aus ärztlicher Sicht ist es nicht selbstverständlich, dass jemand wie ihr, hingeht und helfen will. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Ist es eine leicht verletzte, oder eine schwer verletzte Person, oder sogar ein Kind, das euch erwartet. Es ist schon für uns als Ärzte eine Herausforderung und dafür gebührt euch ein großer Dank.“

Die Vorsitzende Lieselotte Noth bedankte sich bei allen Mitgliedern und besonders beim Bereitschaftsleiter Walter Probst, für die große Bereitschaft im vergangenen Jahr. „Ihr habt euch wieder mächtig ins Zeug gelegt, nahezu 2000 Arbeitsstunden geleistet und ein großes Engagement bewiesen. Auf euch war und ist immer Verlass. Ich freue mich, euch heute an dieser Versammlung ein herzliches Dankeschön zu sagen. Ihr seid eine kleine, aber feine Gruppe und die Zusammenarbeit mit euch, den befreundeten DRK-Ortsvereinen und der Gemeinde könnte nicht besser sein.“ Und weiter: „Es gibt keinen Einsatz, bei dem Walter Probst nicht dabei ist.“

Im Anschluss nahm sie neue Mitglieder auf. Neu in die DRK-Ortsgruppe eingetreten sind Joana Dörle, Felix Sütterlin, Stefan Dausch und Florian Königs. Gemeinsam mit Bereitschaftsleiter Walter Probst konnte sie anschließend die Ehrungen vornehmen. Die zweite Vorsitzende Rosemarie Morath wurde für 20 Jahre Zugehörigkeit geehrt, Schriftführer und Kassenprüfer Albert Nies für 40 Jahre. Für jeweils 45 Jahre erhielten Ingrid Kaiser und der Leiter des JRK, Michael Schweizer, eine Ehrung. Viele Termine für 2023 stehen auch schon fest. So ist zum Beispiel als Nächstes wieder ein Blutspendetermin am 14. März anstehend. Am 17. und 18. Juni sind die DRK-Mitglieder beim Jubiläum der Gemeinde Küssaberg, haben dann noch Blutspendetermine in Hohentengen (25. Juli) und Rheinheim (21. November), das Dorffest in Dangstetten und einige Sanidienste mehr.