von Tina Prause

Seit gut acht Jahren bietet die Gemeinde Küssaberg dank einiger engagierter und ehrenamtlicher Busfahrer sowie einer Busfahrerin jede Woche von Dienstag bis Freitag Transport- und Einkaufsfahrten innerhalb der Gemeinde an. Einmal im Jahr treffen sich die Fahrer und unternehmen einen Ausflug, finanziert durch die Trinkgelder der Fahrgäste.

In diesem Jahr führte es das Team in Richtung Bodensee. Nach einem Frühstück auf dem Haldenhof in Überlingen, folgte ein Besuch im Traktormuseum und eine Schifffahrt auf dem Bodensee. Der Ausflug endete mit einem Abendessen in der Bisonstube Bodenwald.

Was machen die Fahrer eigentlich und was ist aus den Plänen geworden, das Angebot auszubauen? Wir haben nachgefragt.

Was sind die Aufgaben der Busfahrer?

Aktuell teilen sich 17 Fahrer und eine Fahrerin die bis zu 20 Einsatzstunden pro Woche. Neben Einkaufsfahrten, Arztbesuchen oder dem regelmäßigen Transport zu den Senioren-Mittagstischen, dem „Bratort“ am Freitag in Dangstetten oder dem Erzähl-Café, werden auch Fahrten zu den Festen und Veranstaltungen der Gemeinde angeboten. Generell sollten Bürger ihren Bedarf vorab bei der Gemeinde anmelden.

Der Bürgerbus Mehr als 1100 Fahrgäste wurden 2019 dank des Bürgerbus-Programms innerhalb der Gemeinde Küssaberg transportiert. Auch nach Beginn der Pandemie wurde das Angebot aufrechterhalten. Die Fahrten sind gratis und für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde gedacht. Um eine telefonische Anmeldung bei der Verwaltung unter 07741/6001-40 wird gebeten.

Schon vor Jahren befasste sich die Verwaltung und der Gemeinderat mit einem möglichen Ausbau des Angebots. Mit einer möglichen Neuanschaffung eines sogenannten Niederflurbusses könnte eine Buslinie „Light“ den Küssabergern noch mehr Mobilität bringen.

Was wurde aus den Plänen?

Die Gemeinde Küssaberg rechnet bei der Neuanschaffung eines entsprechenden Busses mit Kosten in Höhe von 100.000 Euro. Gemeinderat und Verwaltung sind sich einig, dass eine solche Investition aktuell nur mit Fördermittel umgesetzt werden soll. Der Antrag wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal gestellt. Der erste Antrag wurde abgelehnt. Im Falle eines positiven Bescheids sind bis zu 40.000 Euro möglich.

Wie sähe das Angebot dann aus?

Sollte die Verwaltung in diesem Jahr berücksichtigt werden, können und es aufgrund dessen zu einer Neuanschaffung kommen, soll das Konzept einer „Buslinie light“ umgesetzt werden, die allerdings keine Konkurrenz zu dem Angebot der SBG darstellen soll. Mit einem festen Streckenplan, welcher durch alle Ortsteile der Gemeinde Küssaberg führen würde, wären Voranmeldungen nicht mehr notwendig.

Die niedrige Einstiegshöhe des Niederflurbusses wäre ein weiterer Vorteil und würde den Einstieg auch für Rollstuhlfahrer vereinfachen. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, steht aktuell noch nicht fest.