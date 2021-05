von Stefan Kurczynski

Die Ganztagesbetreuung der Gemeinde Küssaberg und die Ferienangebote der örtlichen Vereinen sind seit Jahren fester Bestandteil des Sommerprogramms in Küssaberg. Die Angebote sind beliebt und schnell ausgebucht. „Normalerweise wären die Planungen und Vorbereitungen für die dreiwöchige Ganztagesbetreuung in den Sommerferien längst abgeschlossen“, sagt Silvia Schindler vom Kinder- und Jugendbüro. „Doch ein Normalerweise gibt es wegen Corona bereits zum zweiten Mal nicht mehr“, so Schindler weiter. Trotz der Corona-Pandemie will die Gemeinde auch in diesem Jahr an der Ganztagesbetreuung festhalten.

Grundsätzlich ist eine Notbetreuung für diejenigen Eltern geplant, die berufsbedingt für ihre Kinder eine Betreuung in den Sommerferien benötigen. Der Anmeldung muss deshalb auch eine Arbeitgeberbescheinigung beigefügt werden. „Sollten es die geltenden Corona-Verordnungen zulassen, werden wir die Ganztagesbetreuung für alle öffnen. Das gilt es, abzuwarten, und wird kurzfristig entschieden“, erklärt Silvia Schindler.

Jedes Jahr findet die Ganztagesbetreuung in den letzten drei Wochen der Sommerferien statt. „Auch zu Corona-Zeiten möchte ich drei anspruchsvolle und inhaltlich wertvolle Wochen anbieten“, sagt Schindler. In der Zeit von Montag, 23. August, bis Freitag, 10. September, warten demnach wieder intensive Tage voller Spaß, Aktionen, guter Laune, leckerem Essen, ausgetüftelten Spielen und, wenn möglich, mit Fahrradtouren und Wanderungen. „Mit uns werden die Ferien nicht langweilig. Wir stellen ein abwechslungsreiches und kreatives Programm zusammen. Klar, dabei steht Spaß haben und Freude erleben an erster Stelle, schließlich sind ja Ferien“, so Schindler. Um die Corona-Regeln einhalten zu können, findet die dreiwöchige Ganztagesbetreuung ausschließlich in der Grundschule in Kadelburg statt.

Angemeldet werden können nur Kinder und Jugendliche, die in der Gemeinde Küssaberg leben. Die Teilnehmerzahl wird begrenzt. Ein Hygienekonzept wird erarbeitet. „In Absprache mit den Vereinsvertretern vor Ort und dem gemeinsamen Bestreben, eine Entscheidung im Sinne der Gesundheit aller Teilnehmer zu treffen, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das wie in den letzten Jahren stattgefundene Fez-Programm in diesem Sommer nicht stattfinden kann“, sagt Schindler. Die Angebote der Vereine müssen in diesem Jahr ersatzlos ausfallen.

Anmeldeformulare gibt es ab sofort auf der Internetseite der Gemeinde Küssaberg oder direkt beim Kinder- und Jugendbüro, Silvia Schindler, per E-Mail (schindler.silvia@kuessaberg.de).