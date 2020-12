von Stefan Kurczynski

Drei Musikerinnen des Musikverein Kadelburg haben es jüngst wieder geschafft, das silberne Leistungsabzeichen des Bund Deutscher Blasmusikverbände zu erlangen. Mit Nina Weihrauch, Laura und Alexa Bercher sind es nun ingesamt acht Jungmusiker in diesem Jahr, die erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt haben.

Alle drei haben sich gemeinsam intensiv auf die verschiedenen Prüfungen in Theorie und Praxis vorbereitet und am letzten November-Wochenende beim Blasmusikverband Hochschwarzwald in Bonndorf die Prüfung mit Erfolg abgeschlossen. Sie spielen alle drei im Kadelburger Musikverein Querflöte sowie Piccolo. Der Musikverein Kadelburg ist übrigens auch während der Corona-Krise bisher nicht untätig gewesen und hat neben der Ausbildung der Jungmusiker auch ein Online-Projekt gestartet, das anlässlich des ausgefallenen Jahreskonzertes zusammengestellt wurde. Es ist zu sehen unter Nessaja auf dem YouTube-Kanal. Das Stück ist von Peter Maffay und stammt aus seinem Konzertalbum Tabaluga. Man darf auch gespannt sein, wann das nächste Projekt, welches am Heiligabend veröffentlicht werden soll, erscheint.