von Tina Prause

Die Wahl selbst findet am Sonntag, 14. März statt. Insgesamt 4325 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde können dann ihre Stimme abgeben. Wie bereits im Vorfeld erwartet, gibt es schon jetzt im Vergleich zu den vorherigen Wahlen eine höhere Anzahl an Briefwahlanträgen. Bis auf Rheinheim, bleiben die bekannten Wahllokale gleich. Aufgrund der beengten Räumlichkeiten in der Bücherei Rheinheim wird das Wahllokal in die Räume des Musikvereins Rheinheim verlegt, welche auf der Rückseite des Gebäudes liegen. Die Amtszeit des aktuellen Bürgermeisters Manfred Weber endet offiziell am 30. April. Die Amtszeit des neu gewählten Bürgermeisters beginnt am 1. Mai.

Die Bewerber in Reihenfolge ihrer Bewerbung:

Amtsinhaber Manfred Weber (58 Jahre), wohnhaft in Klettgau: Vor seiner Amtszeit als Bürgermeister war Manfred Weber bereits seit 2001 als Hauptamtsleiter für die Gemeinde tätig. Mit einer weiteren Amtsperiode möchte sich der amtierende Bürgermeister für eine weiterhin positive Entwicklung der Gemeinde einsetzen. Ausführlichere Details sind unter seiner extra für die Wahl angelegten Homepage www.webermanfred.de zu finden. Manfred Weber ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Samuel Speitelsbach (34 Jahre), wohnhaft in Ravenstein: Über den als sogenannten Vielbewerber bekannten Kandidaten ist nicht viel bekannt. Neben Küssaberg hat sich Samuel Speitelsbach wohl auch in den Gemeinden Eggingen, Herrischried und Kraichtal auf den Posten des Bürgermeisters beworben.

Jürgen Ravener (65 Jahre), wohnhaft in Küssaberg: Der Architekt hat aktuell ein eigenes Büro in der Schweiz. Seine Kandidatur vergleicht er „ein wenig mit dem Kampf David gegen Goliath“ und möchte mit seiner Kandidatur auch ein Zeichen setzen, dass sich auch Bürgerinnen und Bürger aus der Wirtschaft um Posten in der Kommunalpolitik bewerben sollten. Einsetzen möchte Jürgen Ravener sich vor allem für mehr Klimaschutz in der Gemeinde im Einklang mit der Wirtschaft. Eine Homepage, die über weitere Ideen und Ziele informiert, ist aktuell in Arbeit. Jürgen Ravener ist geschieden und hat drei erwachsene Kinder.