Drei Bewerber wollen Bürgermeister in Küssaberg werden

Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist hat ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Neben Amtsinhaber Manfred Weber treten Dauerkandidat Samuel Speitelsbach und Jürgen Ravener aus Rheinheim bei der Wahl in Küssaberg an.