Einmal im Jahr sprechen die Vereine aus der Gemeinde Küssaberg gemeinsam ihre Termine für das nächste Jahr ab. Hubert Mayer, Vorsitzender des Küssaberger Kultur- und Sportausschusses, übernahm den Part der Terminabgabe. Nach der ausführlichen Terminabsprache mit den anwesenden Vereinsvertretern kam Mayer zum besonderen Teil des Abends: Wie jedes Jahr spendet der Ausschuss den Erlös des Weihnachtsinserats im Mitteilungsblatt, das die Vereine mit einem Geldbetrag unterstützen, einem Verein oder einer Institution in der Gemeinde. Damit würdigt der Ausschuss das Engagement der ehrenamtlichen Akteure in Küssaberg, die sich im besonderen Maße für die Gemeinde und ihre Bürger eingesetzt haben.

Dieses Mal wurde die DLRG-Ortsgruppe Reckingen unterstützt. Das Schwimmbad Reckingen stand in diesem Jahr ohne eine Aufsicht da, da der neue Schwimmmeister nach einer kurzen Dienstzeit gekündigt hatte. Ohne Aufsicht war die Badesaison 2023 in Gefahr. Nach eigenen Angaben hat der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Reckingen, Ralf Nies, daraufhin seinen eigenen Arbeitsplatz gekündigt und unmittelbar danach den Job als Bademeister im Schwimmbad Reckingen übernommen. Hätte er dies nicht getan, wäre das Schwimmbad zum 1. August 2023 geschlossen worden. „Für dieses Engagement und dafür, dass das Bad jetzt wieder in Betrieb bleiben kann, habt ihr euch diesen Scheck verdient“, begründete Mayer bei der Übergabe des Schecks an die DLRG-Ortsgruppe.