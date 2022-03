von Stefan Kurczynski

Es ist wieder soweit: Die wegen Corona verschobene Kulturnacht findet am 7. Mai wieder statt. Das Organisationskomitee und die ausstellenden Künstler haben bereits mit den Vorbereitungen begonnen. 54 Künstler haben sich angemeldet, um in Küssaberg auszustellen. Die Werke werden im alten Rathaus in Kadelburg, der Brücke, im Probelokal des Musikvereins Rheinheim, im Gasthaus „Engel“, im Gemeindezentrum, in der Gemeinschaftsschule, im Feuerwehrgerätehaus sowie im Museum in Rheinheim zu sehen sei.

Mit dabei sind auch wieder Künstler und Handwerker, die ihre Ateliers öffnen, wie Stephan Wehrle aus Dangstetten, Christian Stöckl aus Kadelburg, Holzbau Dieter Tritschler und das Atelier Nest in Rheinheim. Gezeigt werden unter anderem Unikatschmuck, Skulpturen, Bilder und Fotos. Das Organisationskomitee verspricht, dass bei der Kulturnacht für jeden Geschmack etwas dabei sein wird.

Schüler stellen Werke auf Brücke aus

Eine Besonderheit ist die Ausstellung von Schülern auf der Brücke zwischen Rheinheim und Bad Zurzach. Auf der einen Seite der Brücke werden 20 Bilder von Schülern der Gemeinschaftsschule aus Küssaberg hängen, auf der anderen Seite 20 Bilder von Schülern aus Bad Zurzach. Die grenzüberschreitende Kulturnacht ist ein Publikumsmagnet, das beweisen die Tausende von Besuchern, die diese Veranstaltungen in den vergangenen Jahren besucht haben.

Die Kulturnacht 2004 hatten Gabriela Rub vom Tourismusbüro Bad Zurzach und Priska Vago vom Verkehrsverein Küssaberg die Idee für einen grenzüberschreitenden Kulturanlass. Am 1. April 2005 wurde die Rheinbrücke Zurzach-Rheinheim zur Eröffnung der ersten Kulturnacht gesperrt. Seither findet das grenzüberschreitende Ereignis alle zwei Jahre statt, im Mai 2019 zum achten Mal. Mittlerweile nehmen mehr als 100 Kulturschaffende an der Veranstaltung mit zahlreichen Attraktionen, Festivitäten, Darbietungen und kulinarische Angeboten. Ein Shuttle-Service verbindet die zahlreichen Schauplätze und Ausstellungsorte bis zum Ende der Veranstaltung gegen Mitternacht. Seit 2012 steht hinter der grenzüberschreitenden Kulturnacht ein Verein, der inzwischen rund 100 Mitglieder zählt. Im Jahr 2016 wurden der Verein Zurzibiet-Küssaberg mit dem Krug von Bad Zurzach für die grenzüberschreitende Kulturnacht ausgezeichnet.

Für das Kulinarische sind wieder die ortsansässigen Vereine zuständig. Es gibt wieder Shuttlebusse, die im Raum Küssaberg und Lauchringen unterwegs sind. Geplant sind außerdem wieder einige Showeinlagen. Aufführungen gibt es von den Magic Diamonds des TV Dangstetten, der Line-Dance-Gruppe und dem Circus Zebrasco des Klettgau-Gymnasiums Tiengen. Weitere Information gibt es im Interenet (www.kultur-nacht.ch) oder per E-Mail (vagoosvaldo@web.de). Es gelten die dann aktuellen Coronabedingungen.