von Ingrid Ploss

Die Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe „Belebung Ortsmitte Dangstetten“ umfasst 22 ehrenamtliche Mitglieder und hat sich den Erhalt des generationsübergreifenden Zusammenlebens im Küssaberger Orstteil als Ziel gesetzt.

Das Projekt

2021 entstand die Veranstaltungsreihe „Bratort Dorfplatz“. Jeden Freitagnachmittag bietet ein anderer Verein Grillgut und jahreszeittypische Speisen auf dem Dorfplatz an. Der Rahmen (Örtlichkeit, Infrastruktur, Hygienekonzept, Einkauf, Lagerung, Sanitäranlagen) wird wöchentlich durch die AG bereitgestellt, sodass die Vereine sich komplett auf den Verkauf der Speisen und Getränke konzentrieren können. Neben der Erzielung von Einnahmen bietet sich so auch die Möglichkeit, den eigenen Verein nach außen zu repräsentieren und Mitglieder zu werben. Bislang konnten dadurch alle Vereine erhalten werden. Das Angebot wird demnächst um eine wöchentliche Kaffeestube für Senioren ergänzt und soll Generationenaustausch weiter fördern. Ein möglicher Gewinn soll in geschmiedete Geländer-Elemente fließen, die den Dorfplatz gegen die stark befahrene Landstraße abtrennen. Dies würde die Verkehrssicherheit deutlich erhöhen.

Die Gruppe in der Pandemie

Während der Pandemie gerieten einige Vereine in finanzielle und personelle Schieflage. Normalerweise finanzieren sich die Vereine über Veranstaltungen, was aber coronabedingt nicht möglich war. Es galt, das einsetzende Vereinssterben abzuwenden, um das Rückgrat des ländlichen Zusammenlebens nicht zu verlieren. So wurde seitens der Arbeitsgruppe ein Konzept erarbeitet, das den Vereinen Hilfe zur Selbsthilfe bot.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

