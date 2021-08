von Tina Prause

Einmal um die ganze Welt. So viele Kilometer sind die Teilnehmer der diesjährigen Aktion „Stadtradeln“ in Küssaberg innerhalb von drei Wochen gefahren. So erklärte Peter Jannson, Mitglied von Moobiles Küssaberg, im Rahmen der Siegerehrung anschaulich die Gesamtstrecke von stattlichen 40.000 Kilometern.

Die Aktion Bei der Aktion „Stadtradeln“ können Einzelteilnehmer und Teams für ihre Heimatgemeinde teilnehmen, indem sie jeden mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer im Aktionszeitraum registrieren lassen, Das geht am einfachsten direkt in der entsprechenden App, ansonsten muss jeder Teilnehmer oder jedes Team seine Streckenleistung händisch im Internet (www.stadtradeln.de) eintragen.

Küssaberg machte im vergangenen Jahr als Gemeinde den Auftakt an der Aktion „Stadtradeln“. Mit der Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ wurden viele Radfahrer motiviert, drei Wochen lang so oft wie möglich auf das Auto zu verzichten. In diesem Jahr wurde nun außerdem im gesamten Landkreis Waldshut dazu aufgerufen, „umzusteigen“. Der neben Bürgermeister Manfred Weber und dem Grünen-Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle anwesende Landrat Martin Kistler informierte begeistert, dass sich zehn Kreisgemeinden an der diesjährigen Aktion beteiligt haben.

Küssaberg „Es gibt noch viele weitere Ideen“, sagt Susanne Böger über die Nachhaltigkeitsprojekte in Küssaberg Das könnte Sie auch interessieren

Gut vertreten in den vorderen Plätzen sei Küssaberg. „Es war eine tolle Aktion“ lobte er und sah es unter anderem auch als klares Zeichen, dass neue Mobilität gewünscht sei.

Küssaberg Küssaberg will für den Klimaschutz in die Pedale treten Das könnte Sie auch interessieren