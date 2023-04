Küssaberg vor 4 Stunden

Die Teilnehmer der Vereinsförderaktion 2023: Die Narrenvereinigung Reckingen mit der Startnummer W49

Die Narrenvereinigung Reckingen hat sich beim 13. Wettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus beworben. Die Guggenmusik Schnörri Plätzer will an der Fasnacht 2024 in einem neuen Kostüm auftreten.