Herr Weber, wie empfinden Sie die Entwicklung des Gewerbegebiets Greut bis heute?

Unser Gewerbegebiet hat gerade in den zurückliegenden Jahren durch die Ansiedlung und Erweiterung innovativer Produktions- und Fertigungsbetriebe sehr gewinnen können. Diese Entwicklung ist im Hinblick auf die wertvollen Beziehungen der Firmen untereinander und deren Zusammenarbeit als sehr positiv zu bewerten. Mehrfach haben sich bereits Synergieeffekte ergeben, von denen schlussendlich alle profitieren. Und als Gemeinde sind wir bekanntlich für jeden wohnortnahen Arbeitsplatz absolut dankbar und empfinden somit die Entwicklung zusätzlich positiv. In der jetzigen unsicheren Zeit kommt dem natürlich ohnehin eine gesteigerte Bedeutung zu.

Gibt es denn aktuell überhaupt noch freie Flächen für Firmen, die sich eventuell ansiedeln möchten?

Wir bieten allen ansiedlungswilligen Firmen das direkte Gespräch an. Für den ersten Kontakt stehe ich als Bürgermeister, aber auch unser Leiter der Liegenschaftsverwaltung, Joachim Isele, gerne zur Verfügung. Da wir noch Flächen in einem überschaubaren Umfang zur Verfügung haben, prüfen wir gerne, ob es übereinstimmende Interessen gibt.

Wie wird sich das Gewerbegebiet Ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren entwickeln?

Bereits in einer der nächsten Sitzungen wird sich der Gemeinderat mit einer maßvollen Erweiterung von zwei Hektar in Richtung Kadelburg befassen. Dort sollen Flächen für unseren wichtigsten Küssaberger Betrieb, die Firma Feinwerktechnik hago, aber auch für neue Firmenansiedlungen zur Verfügung stehen. Der bisherigen Linie werden wir dabei weiterhin treu bleiben. In Greut sollen auch zukünftig produzierendes Gewerbe und die weit über Küssaberg hinaus bekannten Handwerksbetriebe einen Platz finden. Handel wird also auch weiterhin ausgeschlossen bleiben. Für den Handel eignen sich andere Gebiete besser.