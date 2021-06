Klettgau – Die Gemeinde Klettgau kann sich über rege Betriebsamkeit im Gewerbegebiet Kies im Ortsteil Grießen freuen. Auf sechs Hektar haben sich dort in der Nachbarschaft zu den Firmen Bucher Hydraulics und ZG Raiffeisen seit dem Jahre 2000 nach und nach weitere 13 Firmen angesiedelt. Auch die Feuerwehr, der Bauhof der Gemeinde Klettgau und der Recyclinghof sind dort zu finden. Größter Arbeitgeber ist die Firma Bucher, gefolgt von Fixatti und Holzbau Wassmer.

Die verkehrsgünstige Lage gab 1998 den Ausschlag für die Standortentscheidung. „Dank der direkten Anbindung an die Bundesstraße B¦34 kann das Gewerbegebiet Kies ohne besondere Verkehrsbelastungen der anliegenden Ortsteile schnell erreicht werden“, erklärt Holger Schulz, Ortsbaumeister der Gemeinde Klettgau.

Für den Gemeinderat war das ein wichtiges Entscheidungskriterium. Die Firma Schaetti, heute heißt das Unternehmen Fixatti, war dann im Jahre 2000 die erste Firma, welche mit dem Bau ihres Firmengebäudes den Startschuss für die Erfolgsgeschichte des Gewerbegebietes gab.

Neues Gewerbegebiet

Einziger Wermutstropfen: Im Kies gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten, um die hohe Nachfrage nach weiteren Gewerbeflächen zu befriedigen. Während die Wirtschaft im Gewerbegebiet Kies floriert, wird derzeit im Ortsteil Erzingen das neue, drei Hektar große Gewerbegebiet Rubel erschlossen. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, wie Ortsbaumeister Schulz versichert, „Die Versorgungsleitungen sind bereits alle verlegt, jetzt werden die Straßen gebaut.“ Schon in den nächsten Monaten wird sich der Gemeinderat mit der Vergabe der Grundstücke beschäftigen. Kein leichtes Unterfangen, denn die Nachfrage ist groß. Viele Unternehmen wollen sich in Klettgau ansiedeln, die verkehrsgünstige Lage, die Nähe zur Schweiz und die Infrastruktur locken Unternehmen aus der Region aber auch darüber hinaus in die Grenzgemeinde Klettgau. Wenn die Wirtschaft floriert, profitieren Gemeinde und Einwohner davon. Neue Arbeitsplätze entstehen, Kaufkraft fließt in den Ort. Das Gewerbegebiet Rubel wurde mit Blick in die weitere Zukunft entwickelt, und bietet Potenzial für eine Erweiterung.