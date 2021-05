von Tina Prause

Voraussichtlich noch vor Ende der Sommerferien startet in Küssaberg das Carsharing-Projekt. Die Initiative „Moobiles Küssaberg“ hatte sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit dem Thema befasst. Vor wenigen Wochen konnten sich die Mitglieder über den positiven Entscheid des Gemeinderates für das neue Mobilitätsangebot an alle Bürgerinnen und Bürger freuen. Nun wurden die hierfür notwendigen Verträge mit my-e-car offiziell unterschrieben und die beiden Elektroautos Typ Renault Zoe sind bereits bestellt.

„Jetzt ist es amtlich“, eröffnete Bürgermeister Manfred Weber das offizielle Treffen für die Unterzeichnung der Verträge. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Initiative „Moobiles Küssaberg“, sowie Cornelia Kammerlander von Stadtmobil Carsharing Südbaden und Werner Zehetner, Geschäftsführer von my-e-car, wurden für die Teilnahme am Carsharing wichtige Informationen mitgeteilt.

Wie sehen die ersten Schritte aus, wenn ich mit ein Auto leihen möchte? Zunächst muss man sich auf der Homepage www.my-e-car.de registrieren und für die spätere finanzielle Abwicklung eine Kreditkarte hinterlegen. Wer bereits Kunde von Stadtmobil ist, muss sich nicht erneut anmelden. Im Anschluss daran kann man zu dem zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung, Harald Görner, gehen. Hier ist der Führerschein vorzulegen und nach Prüfung erhält man seine Kundenkarte, mit der das Auto nach vorheriger Reservierung geöffnet werden kann.

Wo sind die Standorte der Autos? Der Gemeinderat Küssaberg hatte sich für jeweils einen Standort in Rheinheim und einen Standort in Kadelburg entschieden. In Rheinheim vor dem Rathaus ist bereits eine Ladestation und entsprechend gekennzeichnete Parkplätze vorhanden. In Kadelburg wird der Standort „Im Spitz“ sein, gegenüber der evangelischen Kirchengemeinde. Eine notwendige Ladestation wird bis zur Auslieferung der Autos in Zusammenarbeit mit ED-Netze noch installiert. Prinzipiell können angemeldete Mitglieder die komplette Flotte von my-e-car nutzen, beispielsweise in Tiengen oder Freiburg.

Was kostet das Ausleihen? my-e-car berechnet pro Stunde. Die erste Stunde kostet fünf Euro, jede weitere Stunde vier Euro. Die Preise gelten von 7 bis 24 Uhr. Von 24 bis 7Uhr kostet die erste Stunde ebenfalls fünf Euro, jede weitere Stunde allerdings nur zwei Euro. Jede gebuchte Stunde beinhaltet 50 Freikilometer. Jeder weitere gefahrene Kilometer kostet 25 Cent.

Küssabergs Bürger können die Zeit bis zur Auslieferung der elektrobetriebenen Carsharing-Flotte nutzen und sich bei Interesse schon mal ein Konto im Internet anlegen. Die Initivative „Moobiles Küssaberg“ wies noch darauf hin, dass sie gerne allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern für eventuelle Fragen oder zur Unterstützung zur Verfügung steht. Zu erreichen ist die Initiative unter der E-Mail-Adresse (moobiles@kuessaberg.org).