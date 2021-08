von Stefan Kurczynski

Auch den Bechtersbohler Landfrauen hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fast alle Aktivitäten, die seit April 2020 geplant waren, sind Corona zum Opfer gefallen. Trotzdem hat der Vorstand es sich nicht nehmen lassen, den Kontakt zu den Mitgliedern mit regelmäßigen Infobriefen zu halten. Weil die Landfrauen einen großen Teil der Friedhofspflege übernehmen, wurden immer wieder Neuigkeiten zum Friedhof mitgeteilt. Außerdem wurde zum Beispiel zu Weihnachten die Corona-konforme Schmückaktion des Bechtersbohler Weihnachtsbaums angeregt.

Die Aktivitäten

Die Vorsitzende Katrin Stitz sagte: „Ich bin froh, dass ihr alle gekommen seid. Das ist nicht selbstverständlich.“ Die Versammlung lief streng nach den Corona-Regeln ab. „Auch wir tragen in dieser Zeit eine große Verantwortung“, so Katrin Stitz. Schriftführerin Ute Federle berichtete unter anderem über den gemeinsamen Zwei-Tages-Ausflug in die Pfalz zum 40-jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2019. Dieser Bericht wurde unterhaltsam mit einem humoristischen Blick auf die eine oder andere Panne vorgetragen.

Küssaberg So lebt es sich im Dorf am Himmel Das könnte Sie auch interessieren

Die Wahlen leitete die stellvertretende Bürgermeisterin Liselotte Noth. Mit großer Mehrheit wurden Katrin Stitz in ihrem Amt als Vorsitzende und Marita Durek (in Abwesenheit) als stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Angelika Vog bekam wieder die Verantwortung für die Kasse und neu wurde Ingrid Händel zur Schriftführerin gewählt. Zu Beisitzerinnen sind Gabi Starkmann und Ute Feederle gewählt worden.

Die Ehrungen

Für 18 Jahre Engagement wurde die aus dem Vorstand ausscheidende Petra Binkert mit Dankesworten nur so überhäuft. Die Liste ihrer Tätigkeiten im Vorstand war lang. Silvia Barabas wurde als Leiterin des Singkreises dankend erwähnt, die wegen Ferienabwesenheit nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Auch Franziska Schweikert wurde als Leiterin der Turngruppe gedankt. Die Vorsitzende Katrin Stitz sagte zu ihr: „Liebe Franzi, Du bist unsere Turngruppenfee. Du bist seit 40 Jahren sportlich für uns da und tust sehr viel für unsere Gesundheit und Beweglichkeit. Und dafür danken wir Dir heute sehr.“