von Stefan Kurczynski

Gut besucht war die Hauptversammlung der Landfrauen Kadelburg im Küssaberger Inselpavillon. Eingeladen waren außer Bürgermeister Manfred Weber auch die Vorsitzende des Landfrauenverbands Südbaden, Bezirk Waldshut, Elisabeth Etspüler. So wie andere Vereine zu Corona-Zeiten führten auch die Landfrauen Kadelburg gleich zwei Hauptversammlungen von 2019 und 2020 auf einmal durch. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Silvia Faller, die es sich nicht nehmen ließ, zu erwähnen: „Es freut mich ganz besonders, dass es bei uns, wie in anderen Vereinen gehört, keine Abmeldungen gab. Unser Mitgliederstand besteht nach wie vor aus 73 Mitgliedern, davon sind 67 Frauen und sechs Männer.“

Die stellvertretende Vorsitzende und noch Schriftführerin Simone Tritschler berichtete noch einmal über die zurückliegende Zeit, die im Jahr 2019 noch recht arbeitsreich war, durch Corona aber 2020 recht eingeschränkt wurde. Es sind in dieser Zeit viele Veranstaltungen besucht und durchgeführt worden, ob das nun im Bädle Café` oder bei Firmen Events war. Von vielen Unternehmen und Organisationen wurden sie angefordert und hatten dort geholfen. Sogar als der Landfrauenverband zur Corona-Zeit aufrief Mundschutzmasken zu nähen, waren sie sofort dabei. Von insgesamt 1500 Masken, die im Kreis Waldshut von 24 Ortsvereinen genäht wurden, kamen eine nicht unerhebliche Menge aus Kadelburg.

„Schade, dass diese Masken nicht mehr getragen werden dürfen, weil es diese FFP2 Masken gibt, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Ich fand unsere schöner, „ so Elisabeth Etspüler, die als Wahlleiterin fungierte. Die Wahlen der ersten und der stellvertretenden Vorsitzenden wurden geheim durchgeführt: Silvia Faller bleibt weiter Vorsitzende, Simone Tritschler stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin wurde Renate Suter, die Kasse übernahm wieder Bärbel Bercher. Die Beisitzerposten übernahmen Petra Amann und Hilke Bauder, die der Kassenprüferinnen Rita und Anja Amann. Zum Schluss bemerkte Silvia Faller noch, dass es sie freut, dass die Landfrauen nach Fertigstellung ebenfalls in das Vereinsheim in Kadelburg dürfen, zusammen mit fünf weiteren Vereinen, den Kadelburger Fergen, dem Musikverein, dem Männergesangsverein, dem Gartenverein und dem Turnverein. Ganz besonders hat es sie gefreut, dass Elisabeth Etspüler als ihre sogenannte letzte Amtshandlung die Wahlen in Kadelburg durchgeführt hat. Etspüler verlässt nach 40 Jahren erfolgreichem Vorsitz den Landfrauenverband. Als ihre Nachfolgerin hatte sie Ulrike Looser dabei, die sich anschließend vorstellte.