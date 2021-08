von Tina Prause

Aufgebaut auf drei Säulen möchten Beate Harmel, Leiterin des Steinbeis Transfer Instituts Kommunikation und Erziehungspartnerschaften, zusammen mit ihrem Mann Fried Schüle und Andrea Kaiser, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Kadelburg, dem Thema Demenz Räume in der Gesellschaft geben.

Küssaberg-Kadelburg Zusammenkommen bei Kaffee und Kuchen können Menschen mit und ohne Demenzerkrankung in Friedas demenzfreundlichem Gartencafé in Kadelburg

Im vergangenen Herbst hat sich die so entstandene Initiative Miteinander Hochrhein in Küssaberg über eine Zusage von Fördergeldern aus dem Bundesprogramm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ gefreut. Für drei Jahre können dadurch jährlich bis zu 10.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Auch das zweite „Friedas Gartencafé“ war geprägt von einer entspannten Atmosphäre und einem angenehmen Miteinander. | Bild: Tina Prause

Bei einem Besuch im Landkreis Waldshut informierte sich die im Mai berufene Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, Christine Lambrecht (SPD), zusammen mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzenlühr-Sutter aus dem Wahlkreis Waldshut vor Ort über das Projekt. Beide Politikerinnen nahmen an dem zum zweiten Mal in Kadelburg stattfindenden „Friedas Gartencafé“ teil und nutzten die Gelegenheit für Gespräche.

Interessiert folgten die Politikerinnen den Ausführungen der Jugendlichen, was sie bewegt, sich ehrenamtlich zu engagieren. | Bild: Tina Prause

Christine Lambrecht zeigte sich beeindruckt, was das Team in der kurzen Zeit bereits umgesetzt hat. Dem Engagement der Ehrenamtlichen für das Projekt sowie der offenen und freundlichen Stimmung des Gartencafés, sprach sie ihr „ganz großes Kompliment“ aus. „Das Thema Demenz braucht Räume“, fasste Andrea Kaiser zusammen und erläuterte anschließend noch das Konzept.

Nicht selten gibt es in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, in Vereinen oder in der Gemeinde Menschen, die Familien mit einem Demenz-Patienten in ihrer Mitte gerne unterstützen würden. Hier greift das Konzept der Demenzpatenschaften. Interessierte werden im Bereich Kommunikation geschult und können so die Familien im Alltag mit beispielsweise Gesprächsangeboten begleiten. Bereits zweimal fand als „Friedas Gartencafé“ ein geselliger Nachmittag für Menschen mit und ohne Demenz statt. Persönliche Begegnungen in einem demenztoleranten Raum sollen helfen, Hemmschwellen und Berührungsängste abzubauen.

Die Angebote Friedas Gartencafé „Friedas Gartencafé“ für Menschen mit und ohne Demenz wird wieder am Sonntag, 19. September, von 15 bis 17 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist diesmal der Garten der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut. Vortrag Ein Abend mit Michael Schmieder, führender Demenzexperte und Buchautor, wird am Weltalzheimertag, Dienstag, 21. September, angeboten. Der Vortragsraum im Emma-Stoll-Weg 2 ist ab 19 Uhr geöffnet. Um 19.30 beginnt der Vortrag des Fachmanns. Film Am Mittwoch, 22. September, wird im Albrecht Kino in Waldshut der Film „Das innere Leuchten“, ein poetischer Dokumentarfilm zum Thema Demenz gezeigt. Filmbeginn ist um 19.30 Uhr. Gegen 21 Uhr folgt noch eine Podiumsdiskussion mit dem Regisseur Stefan Sick und Heimleiterin Ulrike Hafner.

Mit diesem Angebot möchte die Initiative aufklären und auch so Hemmschwellen abbauen. Für dieses Jahr stehen bereits die Termine für einen Kinoabend und einen Vortrag mit einem Demenzexperten fest. Alle Informationen, Termine und Kontakte sind im Internet (www.mit-einander-hochrhein.de) zu finden.