von Stefan Kurczynski

Normalerweise antwortet man auf die Frage nach dem Wohlbefinden meistens mit „kann nicht klagen“, aber auch die Hinterbachsürpfler haben Probleme, die Pandemie durchzustehen. Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Baumgartner sagt: „Als Gemeinschaft geht es uns gut, wir sind alle gesund, was momentan das A und O ist. Als Verein haben wir aber auch mit der aktuellen Pandemie zu kämpfen, wobei uns die großen Herausforderungen noch ins Haus stehen.“

Kreis Waldshut Fasnacht im Kreis Waldshut ist mehr als Party, das war der Tenor einer Online-Diskussion auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner Das könnte Sie auch interessieren

Um in der kontaktlosen Zeit die Verbindung und den Informationsfluss aufrecht zu erhalten, haben sie einen Newsletter erstellt, in dem sie ihre Mitglieder monatlich über Entwicklungen, Perspektiven und Vorstandsentscheidungen auf dem Laufenden halten. „Die Resonanz war sehr gut“, so Thomas Baumgartner.

Die letzte Altpapiersammlung wurde Corona-konform ausgeführt. | Bild: Hinterbachsürpfler

Die Wahl der Kassenprüfer erfolgte erstmals auf digitalem Weg, als Wahlleiter wurde Bürgermeister Weber gewonnen. Die Ergebnisfeststellung läuft im Rathaus, sollte aber bald abgeschlossen sein und die Kassenrevision kann beginnen.

Küssaberg Ehrungen bei guter Stimmung gab es bei der Guggenmusik Hinterbachsürpfler aus Dangstetten Das könnte Sie auch interessieren

„Wir überlegen, auch unsere Satzung an der kommenden Hauptversammlung dahingehend zu ändern, bei zukünftigen Versammlungen das digitale Zuschalten von verhinderten Mitgliedern (Studenten, Fortbildungen, Kinderbetreuung, etc.) zu ermöglichen und ihnen auch Stimmrecht einzuräumen.“

Die Schwierigkeiten

Der Umbau des Vereinsheims hat begonnen, entpuppt sich wegen Corona aber als schwierig. Sorgen macht sich der Verein wegen den Finanzen und dem Probenbetrieb: „Wir haben geringe Mitgliedsbeiträge und erzielen unsere Einnahmen über Veranstaltungen. Letztes Jahr fielen alle Anlässe aus und in diesem Jahr sieht es auch nicht viel besser aus. Ob wir Dangstetter Vereine ein Dorffest durchführen können, steht noch in den Sternen. Diese Einnahmen fehlen uns aber dramatisch im kommenden Jahr.“

Die Hinterbachsürpfler in der Dangstetter Halle – vor Corona. | Bild: Hinterbachsürpfler

Ein Jahr fast ohne Proben liegt hinter der Guggenmusik. „Das holt man nicht mal schnell in zwei Wochen auf. Es wird eine Zeit benötigen, bis wir musikalisch zu alter Stärke gelangen können“, so Baumgartner. Geplant ist, falls möglich wieder eine „Hinterbach-Putzete“. Im Jahr 2022 soll die 40-Jahr-Feier stattfinden.