von Stefan Kurczynski

Während das Fez-Programm mit den Vereinen und Betrieben Coronabedingt abgesagt werden musste, kann die dreiwöchige Ganztagesbetreuung durchgeführt werden. Jedoch wird die Freizeit in einem anderen Rahmen und mit begrenzter Kinderzahl durchgeführt. Die Ferienbetreuung ist in diesem Jahr auf 15 Teilnehmer je Woche begrenzt und bleibt arbeitenden Eltern vorbehalten. Am Ferienprogramm haben sich in den vergangenen Jahren in Küssaberg viele Vereine und Betriebe beteiligt und den Kindern etwas Besonderes geboten. Das fällt diese Jahr wegen Corona aus.

Doch drei Wochen lang werden die Kinder von Silvia Schindler, Erzieherin und Spieltherapeutin sowie ihren Helferinnen, betreut. Diese Betreuung findet vom 24. August bis zum 11. September in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr unter strengen Auflagen in der Kadelburger Schule statt. Übernachtungen, wie in den vergangenen Jahren, finden keine statt. Bisher konnten an der Ganztagsbetreuung bis zu 35 Kinder pro Woche teilnehmen. Dieses Mal sind es nur 15 Kinder.

Angebot nur für Berufstätige

Zusätzlich müssen die Eltern nachweisen, durch Bestätigung des Arbeitgebers, dass sie arbeiten müssen und dann können ihre Kinder an der Betreuung teilnehmen. Auch die freiwilligen Helfer, die Frau Schindler zur Hand gehen, müssen ein Gesundheitszeugnis vorlegen. Alles wegen Corona. Der Gemeinde Küssaberg ist es aber wichtig, dass etwas für die Kinder getan wird, selbst wenn man, wegen Corona, die Aktionen im abgespeckten Rahmen durchführen muss.

Abwechslungsreiches Programm

Für die Kinder wird in dieser Zeit der Ganztagsbetreuung von den Frauen aus der Mensaküche der Kadelburger Schule gekocht und jeden Abend wird von einer Reinigungsmannschaft alles wieder gereinigt und desinfiziert. „Wir hatten alles fertig. Das Programm stand, die Ausflugsziele waren reserviert und der Druck sämtlicher Unterlagen und Hefte stand an und dann kam Corona. Die Leidtragenden sind eigentlich die Kinder, sie hatten sich schon so sehr gefreut. Aber es wird, trotz der Einschränkungen ein interessantes und abwechslungsreiches Programm geben“, fasst Silvia Schindler die vergangenen Monate zusammen.