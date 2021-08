von Tina Prause

Gut zwei Monate ist es her, dass ein Unwetter durch starke Regenfälle große Schäden in Küssaberg, hauptsächlich im Ortsteil Kadelburg, angerichtet hat. Wenige Tage später folgte ein zweites Starkregen-Ereignis. Zahlreiche Privathaushalte, Immobilien der Gemeinde und Straßenzüge wurden beschädigt, teilweise zerstört. Erste grobe Schätzungen von Bürgermeister Manfred Weber lagen am Morgen nach dem ersten Unwetter „in Millionenhöhe“. Mittlerweile liegen der Verwaltung genauere Zahlen vor.

Die Gemeinde muss die Wiederherstellung der Infrastruktur selbst stemmen. | Bild: Tina Prause

Allein bei der Wiederherstellung der gemeindlichen Infrastruktur, Gebäudeschäden ausgenommen, ist mit Kosten von rund 3,4 Millionen Euro zu rechnen. Wichtig ist der Verwaltung und dem Gemeinderat, dass es langfristig nicht nur um eine Wiederherstellung geht, sondern um eine Optimierung der Situation. „Gegen ein 100-jähriges Starkregenereignis gibt es keinen absoluten Schutz. Aber Verbesserungen können zumindest zur Schadensminderung beitragen“, so Weber.

Die Finanzen Unwetterschäden werden bei der Planung eines Haushaltsvolumens nicht berücksichtigt. Der Gemeinderat muss die notwendigen Gelder außerplanmäßig bewilligen. Küssaberg hat in diesem Jahr ein geplantes Volumen von 18,5 Millionen Euro. Die geschätzte Summe von 3,5 Millionen Euro für die Sanierungs- und Optimierungsarbeiten betreffen nicht nur diesen Haushalt. Da die Arbeiten sicher die kommenden drei bis fünf Jahre betreffen werden, teilt sich die Summe entsprechend auf. Dennoch kann nach Aussage von Bürgermeister Manfred Weber schon heute davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde ohne Neuverschuldungen nicht auskommen wird.

Küssaberg Küssaberg erlebt erneut große Schäden nach Unwetter am Sonntagabend Das könnte Sie auch interessieren

Priorisiert wurden nach dem ersten Unwetter die Kanalreinigungen. Mehr als 1500 Tonnen Kies, Geröll und Schlamm wurden aus Kadelburg abgefahren. Allein diese Arbeiten verursachten mit den Sofortmaßnahmen Kosten von 215.000 Euro. „Gut dass wir mit den Kanalreinigungen in großen Teilen von Kadelburg noch vor dem zweiten Unwetter am 20. Juni fertig waren, ansonsten hätten wir ohne Zweifel erneut ein großes Debakel erlebt“ resümiert Bürgermeister Manfred Weber das Positive an der Situation.

Eine der Straßen, welche hauptsächlich saniert und wieder aufgebaut werden müssen, ist der Trottenweg. | Bild: Tina Prause

Küssaberg Der Trottenweg soll nach dem heftigen Unwetter bald befahrbar werden und die verstopften Kanäle wieder frei werden Das könnte Sie auch interessieren

Grundstücke am oberen Teil des Trottenwegs waren nach dem Unwetter nur noch schwer zu Fuß zugänglich. Eine Anfahrt mit dem Auto war unmöglich. Hier bewilligte der Gemeinderat ebenfalls sofort erste Sanierungsarbeiten in Höhe von rund 100.000 Euro. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht auch weiterhin der Trottenweg. Hier muss eines Tages ein komplett neuer Vollausbau erfolgen.

Nicht nur durch die Kies- und Schlammmassen war die Kanalisation betroffen. Gerade im Trottenweg waren Sofortmaßnahmen notwendig, um die Rohre zu reparieren und Leitungen wieder sicher zu machen. | Bild: Tina Prause

Gleiches gilt für den Roßweg und den dort vollständig zerstörten Bachlauf. Optimiert werden sollten die Situationen am Fußweg Im Spitz und beim Stahlbächle sowie der Geröllfang im Eckhaugraben. Die landwirtschaftlichen Wege Wattwiesen und Riffhausen, beide oberhalb von Kadelburg gelegen, müssen wieder hergestellt und befahrbar gemacht werden. In Küßnach wurde der landwirtschaftliche Weg Fohrenacker in Mitleidenschaft gezogen. Auch dieser Weg befindet sich auf der Liste für den Gemeinderat.

Direkt in der Nacht begannen die Aufräumarbeiten. Dennoch war eine normale Nutzung der Straßen und Gehwege nicht möglich. | Bild: Tina Prause

In dieser Woche fand gemeinsam mit den Bürgermeistern der ebenfalls vom Unwetter betroffenen Gemeinden Hohentengen, Klettgau, Lauchringen, Weilheim und der Stadt Waldshut-Tiengen ein Termin im Regierungspräsidium Freiburg statt. Eventuelle Fördermöglichkeiten für die betroffenen Kommunen wurden besprochen.

Waldshut-Tiengen Schlammlawinen und eingesunkene Autos als Folgen: So schlimm wütete das Unwetter in den Gemeinden Küssaberg und Klettgau Das könnte Sie auch interessieren

Nach aktuellem Stand werden durch beschränkte Landesmittel in den einzelnen Fachförderprogrammen und durch vielfach für Unwetterschäden nicht vorgesehene Förderkriterien lediglich überschaubare Beihilfemöglichkeiten bestehen. Ungeachtet dessen sind die geschädigten Gemeinden um jede Hilfe des Landes und der Berater des Regierungspräsidiums dankbar.