von Tina Prause

In der letzten öffentlichen Gemeinderatsitzung diesen Jahres in Küssaberg hat sich das Gremium auch mit einem erfreulichen Tagesordnungspunkt befasst. Auch in diesem Jahr spendeten private Haushalte, Vereine und Firmen für Projekte innerhalb der Gemeinde und diesen galt es, entsprechend der Gemeindeordnung, zuzustimmen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Annahme der Spenden und sprach deutlich seinen Dank an alle Spender aus.

Folgende Spenden-Annahmen wurden bestätigt

Feinwerktechnik Hago 4800 Euro für das erste und zweite Halbjahr der Sprachförderung im Kindergarten Kadelburg. Weiter spendete das Unternehmen 500 Euro für die Freiwillige Feuerwehr Küssaberg. Ebenfalls für die Feuerwehr kam eine Spende von jeweils 100 Euro von Karl-Heinz Lehmann und Christel Grießer sowie 400 Euro von Heiko Weißenberger. Für die Jugendfeuerwehr spendete der Forstbetrieb Joshua Baumgartner 1480,86 Euro, 100 Euro kamen von Michaela und Michael Köpfler.

Altbürgermeister Paul Stoll spendete jeweils 1000 Euro zugunsten der Sanierung des Vereinshauses in Kadelburg, der Kindertageseinrichtungen, der Flüchtlingsarbeit, die Außenanlagen von Wohnen im Alter und das Inventar des gleichen Projektes, das mittlerweile unter „Mitänand daheim“ bekannt ist. Das Unternehmen Metallbau Blechinger aus Klettgau spendete 952 Euro für den Dorfplatz in Reckingen und die BBBank eG aus Karlsruhe unterstützte nachhaltige Mobilitätskonzepte in der Gemeinde mit 1000 Euro. Von anonymen Spendern kamen 150 Euro für soziale Zwecke in Küssaberg, 500 Euro für Wohnen im Alter/Mitänand daheim und 2500 Euro für den neu gestalteten Dorfplatz in Reckingen.