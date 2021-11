von Stefan Kurczynski

Neben Wahlen hat es etliche Ehrungen bei auf der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Küssaberg gegeben. Kommandant Thomas Werner begrüßte auch Kameraden aus der Schweiz. Werner gab einen Überblick über die Einsätze des vergangenen Jahres. „Es war wieder einmal ein eher unruhiges Jahr. Bereits im Januar hatten wir in einer Nacht sieben Einsätze aufgrund umgestürzter Bäume. Des Weiteren hatten wir drei Brandeinsätze und drei Alarmierungen durch eine Brandmeldeanlage, im Industriegebiet Küssaberg. Besonderer Einsatz war bei dem Hochwasser in Kadelburg mit circa 50 Einsatzstellen. Zudem hatten wir zwei Tierrettungen: ein Schwan und eine Schlange. Letztere war in einem Keller, hinter dem Kamin.“ Er dankte allen Kameraden, vor allem denen, die bei Schneebruch und Hochwasser gute und umsichtige Arbeit geleistet hatten.

Ausbildung

Die Ausbildung einzelner Kameraden wurde trotz Corona aufrecht erhalten. So wurden einige zum Truppmann, andere im Sprechfunk oder zum Maschinisten und drei für den Corona-Schnelltest ausgebildet. Jugendwartin Vivien Schlaak bestätigte den sehr guten Ausbildungsstand des Feuerwehrnachwuchses, wie das Wochenende mit der 24-Stunden-Übung bestätige.

Wahlen

Wiedergewählt wurden Vivien Schlaak (Schriftführerin) und Heiko Weißenberger (Kassenwart). Bürgermeisterstellvertreterin Liselotte Noth sagte: „Was wäre diese Welt, ohne ihre Freiwillige Feuerwehr? Im Namen aller Bürgerinnen und Bürger bedanke ich mich für Ihren unermüdlichen, freiwilligen Einsatz Tag und Nacht, sogar unter Einsatz Ihres Lebens, bei jedem Wetter, zu jeder Zeit.“

Ehrungen

Für 40 Jahre eine Urkunde, eine Medaille vom Land und von der Gemeinde ein Präsent erhielten Manfred Amann, Martin Büge, Rolf Küpfer und Achim Probst. Michael Schmidt und Roland Spörndle werden die Urkunden und Präsente nachgereicht. Eine Urkunde vom Land und ein Präsent für 30 Jahre bekamen Hubert Bercher und Michael Durek. Nicht anwesend waren Oswald Ebner und Alexander Ritter. Elias Bonauer bekam Urkunde und Anhänger für 20 Jahre. Eine Urkunde vom Land und ein Präsent von der Gemeinde bekamen Vivien Schlaak, Robert Habermann und Frank Hammelmann.

Die geehrten Kameraden (von links): Vivien Schlaak (25 Jahre Mitglied), Michael Durek (30), Manfred Amann (40), Achim Probst (40), Dennis Leiter (zehn), Dennis Schubert (15), Michael Köpfer (zehn), Heiko Weissenberger (zehn), Dominik Stein (zehn), Tobias Gisy (15), Raphael Bonauer (zehn) und Rolf Küpfer (40). | Bild: Stefan Kurczynski

Urkunde und Anhänger für 15 Jahre bekamen Tobias Gisy, Pascal Karlsch und Dennis Schubert. Eine Urkunde der Gemeinde für zehn Jahre Treue erhielten Raphael Bonauer, Michael Köpfer, Dennis Leiter, Dominik Stein und Heiko Weissenberger. Nicht anwesend waren Saskia Feiden, Ralf Nies und Sebastian Schwarz.