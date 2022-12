von Stefan Kurczynski

Haushaltsberatungen, eine Anschaffung für die Feuerwehr sowie die Erweiterung des Kindergartens Rheinheim sind auf der Tagesordnung des Gemeinderatssitzung in Küssaberg gestanden. Bereits in der Sitzung am 18. Oktober 2021 hatte der Gemeinderat grundsätzlich die Neuanschaffung eines HLF 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) als Ersatz für das LF 16/12 beschlossen. Um die notwendige europaweite Ausschreibung unter Berücksichtigung aller technischen Notwendigkeiten bestmöglich vorbereiten zu können, beschloss der Gemeinderat, die Firma Rainer Pfundstein, Ausschreibungsservice für Feuerwehrtechnik, aus Freiburg mit der Begleitung der Ausschreibung bis hin zur Abnahme des Fahrzeugs zu beauftragen.

Pfundstein stellte die Ausschreibung vor und machte Aussagen zum voraussichtlichen Zeitplan und Preis. Der Gemeinderat hatte für die Jahre 2022/2023 zuletzt 420.000 Euro an Mitteln eingestellt. Diese Summe würde nach heutigen Stand, mit Lieferschwierigkeiten und höheren Materialkosten, aber nicht mehr ausreichen. Gemeinderätin Liselotte Noth merkte an, dass an einem neuen Fahrzeug auch die Einrichtung im Fahrzeug neu sein sollte.

Küssaberg: Haushalt 2023 Geplante Investitionen: Die Sanierung der alten Turnhalle in der Grundschule Küssaberg ist mit 305.000 Euro veranschlagt (bei zu erwartenden Zuschüssen von Bund und Land von 160.000 Euro). Die Ersatzbeschaffung des Feuerwehr-Einsatzfahrzeugs HLF 10 soll 500.000 Euro kosten, aufgeteilt in zwei Abschnitte mit je 250.000 Euro in 2023 und 2024 (Landeszuschuss: 96.000 Euro). Die Anschaffung eines Niederflurbusses schlägt mit 170.000 Euro zu Buche (bei zu erwartenden Zuschüssen von 40.000 Euro). Das Errichten einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gemeindehauses Dangstetten für 50.000 Euro ist in der Planung, ebenso wie der Neubau einer Heizzentrale am Standort Gemeindezentrum Küssaberg mit Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro, aufgeteilt hälftig auf die beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024. Der Glasfaseranschluss für den Ortsteil Küßnach wird mit Gesamtkosten von 1,1 Millionen Euro angegeben, aufgeteilt mit 0,8 Millionen Euro in 2023 und 0,3 Millionen Euro in 2024. Wegen Starkregenereignissen 2021 sind fortgesetzte Generalsanierungen für Straßen und Feldwege mit 350.000 Euro veranschlagt. Die Generalsanierungen im Straßenbereich mit der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen wird mit 1,7 Millionen Euro berechnet.

Schulden und Kredite: Die Verschuldung liegt am 1. Januar 2023 voraussichtlich bei rund 495.000 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf- Verschuldung von 90 Euro. Eine Kreditaufnahme von 1,0 Millionen Euro wird nur getätigt, wenn alle zuvor genannten Investitionen umgesetzt werden. Ende 2023 wird die Verschuldung voraussichtlich rund 1,475 Millionen beziehungsweise 268 Euro pro Einwohner sein. Die Gemeinde hatte bisher Ordentliche Erträge von 14.732.000 Euro und Ordentliche Aufwendungen von 14.226.200 Euro, somit ein Ordentliches Ergebnis von 505.800 Euro.

Anschließend stimmte der Gemeinderat den Wahlergebnissen des Feuerwehrkommandos und der Abteilungskommandanten West und Ost zu. Gemäß den Vorschriften des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit den Satzungsvorgaben der Gemeinde Küssaberg bedürfen die Wahlen des Gesamtfeuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter sowie der Abteilungskommandanten und ihrer Vertreter der Zustimmung des Gemeinderats. Da in den vergangenen Wochen die Hauptversammlungen der Abteilungen West und Ost stattgefunden haben und dort Wahlen stattgefunden haben, wurde nun die Zustimmung gegeben. Die Abteilung Küßnach wird die entsprechenden Wahlen in ihrer im Januar 2023 stattfindenden Hauptversammlung vornehmen.

Als nächster Punkt wurde die mögliche bauliche Erweiterung des Kindergartens Rheinheim mit verschiedenen Planentwürfen vorgestellt. Im Vorfeld hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, das Betreuungsangebot am Standort Rheinheim langfristig, um eine Ganztagsgruppe zu erweitern. Die Strategie dabei war, dass die Tageseinrichtungen zentral gehalten werden und an jedem Standort Krippen-, Regel- oder Halbtags- und Ganztagsplätze angeboten werden sollen. Mit Ausnahme der in Rheinheim noch fehlenden Ganztagsgruppe wurde die im Jahr 2013 entwickelte Strategie inzwischen vollständig umgesetzt.

Das Architektenbüro Kaiser aus Lauchringen, vertreten durch Jörg Kaiser, stellt drei Möglichkeiten des Umbaus vor, die der Gemeinderat eifrig diskutierte. Es wurden Pläne für eine ein- und zweigeschossige Bauweise gezeigt. Auch die Umgestaltung der Anlage war im Gespräch. Gemeinderat Rolf Küpfer fragte nach, ob die Möglichkeit bestünde, den neuen Anbau eventuell zu unterkellern, damit Gerätschaften, Spielgeräte und weiteres im Keller untergebracht werden könnten. „Dann wäre oben mehr Raum“, gab Küpfer zu bedenken.