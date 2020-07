von Stefan Kurczynski

Die kleine Truppe des DRK Ortsvereins Küssaberg darf nach der Sperre während der Corona-Pandemie wieder ihre Tätigkeit als First Responder im Raum Küssaberg aufnehmen. First Responder sind seit 2003 qualifizierte Ersthelfer vor Ort, ein wichtiges Bindeglied in der Rettungskette des Roten Kreuzes. Sie sind als erste vor Ort und versorgen die Patienten, bis der Rettungsdienst eintrifft. Solche Gruppen gibt es auch bei der Feuerwehr.

In den vergangenen Jahren sind sie im Schnitt 48-mal im Jahr ausgerückt und konnten bei Notfällen helfen. Dabei wird jeder Einsatz mit Notarzt von der integrierte Leitstelle Waldshut mit alarmiert. Zurzeit sind im Ortsverein Küssaberg acht Helfer vor Ort mit den Qualifikationen Rettungshelfer, Rettungssanitäter und eine Notfallsanitäterin. Sie leisten ihre Arbeit ehrenamtlich, unentgeltlich und freiwillig.

Finanziert wurden die Ausrüstungen vor Ort von Spenden der Bevölkerung und den Einnahmen der jährlichen Haus- und Straßensammlung der DRK-Ortsgruppe Küssaberg. Hilfe haben sie jetzt von der Gemeinde Küssaberg erhalten. Diese hat in der Gemeinde fünf Defibrillatoren angebracht. Diese befinden sich an den Standorten Sparkasse und Volksbank Kadelburg, Ortsmitte Dangstetten, am Dorfgemeinschaftshaus und im Schwimmbad in Reckingen. In Bechtersbohl und Küssnach sind zwei weitere vorgesehen. Diese sind frei zugänglich und können bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand, einen wichtigen Beitrag zum Überleben leisten.