Die Arbeitsgruppe Ortsmitte Dangstetten war durch den krankheitsbedingten Ausfall des bisherigen Sprechers Gottfried Ritter gleich zu Beginn des Jahres gefordert. Die Voraussetzungen für Veranstaltungen und Anlässe waren pandemiebedingt ebenfalls sehr herausfordernd. Dies nahm die Arbeitsgruppe aber zum Anlass und entwickelte neue Ideen und Formate für Aktionen.

So entstand unter anderem das Projekt „Bratort Dorfplatz“, welches sich seit August steigender Beliebtheit erfreute. Der Grundgedanke, die Vereine in der Pandemie zu unterstützen und ihnen Gelegenheit zum Mitwirken zu bieten, ging voll auf. Mit zwölf Veranstaltungen konnte ein Treffpunkt geschafften werden, bei dem alle acht Dangstetter Vereine miteinbezogen wurden. In einem wechselnden System bewirteten die Vereine die Besucher, was je nach Jahreszeit von Gegrilltem bis hin zu Raclette reichte.

„Ein Sterben unserer Vereinskultur galt und gilt es zu verhindern, weshalb wir die Arbeit mit den Vereinen und der Küssaberger Gemeindeverwaltung weiter ausbauen werden“, sagt der Sprecher der Arbeitsgruppe, Thomas Baumgartner. Durch die ehrenamtlichen „Bratort“ Veranstaltungen gelang es der Arbeitsgruppe und den Vereinen mehr als 6000 Euro zu erwirtschaften. „Vor allem unsere kleineren Vereine konnten nicht an den Corona-Förderprogrammen des Landes teilhaben, daher nahmen wir es in die eigenen Hände“, erklärt Baumgartner.

Weitere Bratorte und Kaffeetreffen

Für das kommende Jahr hat die Arbeitsgruppe es bereits einige Pläne. So sollen neben den „Bratorten“ auch Kaffeetreffen für die Senioren der Gemeinde angeboten werden. Der Start sowie der Umfang der Aktionen richten sich aber nach der Entwicklung der Pandemie im kommenden Frühjahr. Gesamtheitlich blickt die Arbeitsgruppe auf ein turbulentes und forderndes, aber auch spannendes und abwechslungsreiches Jahr zurück.