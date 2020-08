von Tina Prause

„Es hat sich jetzt alles etwas verzögert“, erklärt der Vorsitzende David Scheppus die aktuelle Situation zum Umbau der Rheinheimer Trotte. Durch Corona konnten verschiedene Arbeiten, die die Mitglieder des Vereins selbst durchführen werden, noch nicht erledigt werden. Der ursprüngliche Zeitplan der Küssaberger Rebesäck sah vor, zur kommenden Fasnacht, zu der auch das 50-jährige Jubiläum des Vereins gefeiert werden soll, mit einem Großteil der Arbeiten fertig zu sein. Das steht aktuell nicht mehr im Vordergrund.

Vor gut zwei Jahren zog der Rheinheimer Narrenverein, die Küssaberger Rebesäck in das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Rheinheim, das seit dem als Vereinsheim genutzt wird. Die von dem Verein erarbeiteten Umbauvorschläge und damit verbundene Sanierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes wurden von dem Gemeinderat damals sehr positiv aufgenommen.

Einen Großteil der Arbeiten, beispielsweise neue sanitäre Anlagen und weitere Innenausbau-Arbeiten wird der Verein in Eigenleistung durchführen. Für weitere Punkte, die nicht in Eigenleistung erfolgen können, bewilligte das Gremium zunächst 60.000 Euro. Mittlerweile liegt die erforderliche Baugenehmigung vor und mit ihr die Auflagen der Behörden.

Brandschutz und Elektrik

Zusätzlich fallen notwendige Arbeiten die den Brandschutz und die Elektrik betreffen an, die eine Erhöhung der bisher geplanten Gelder nötig machte. Während der letzten öffentlichen Sitzung vor der Sommerpause entschied der Gemeinderat einstimmig, die bereits eingeplante Summe auf rund 77.000 Euro anzupassen. Weiter wurden erste Auftragsvergaben entschieden.

Keine Entscheidung zur Fasnacht

Unabhängig von der Sanierung hat der Verein mit vorsichtigen Planungen für das kommende Jahr begonnen. Neben dem anstehenden Jubiläum, wären die Küssaberger Rebesäck Ausrichter des örtlichen Narrentreffens.

Auftragsvergaben Der Gemeinderat entschied einstimmig folgende Auftragsvergaben: Ein- und Umbau der Mehrzwecktüren für 10.579,10 Euro an die Firma Stöckl. Brandschutztürelemente für 11.845,26 Euro an die Firma Bergmann. Verschiedene Elektroarbeiten für 35.373,96 an die Firma Würth.

„Wir sind in einer schwierigen Lage. Es ist schwer abzuschätzen, wie geplant werden kann“, erklärt der Vorsitzende David Scheppus und ergänzt: „Stand jetzt gehen wir davon aus, dass wir Fasnacht feiern können“. Momentan sei das Arbeitspensum für die Vorbereitungen noch überschaubar. Voraussichtlich im Herbst, wenn sich die Arbeiten intensivieren, wollen die Mitglieder eine endgültige Entscheidung treffen, ob und wie im kommenden Jahr gefeiert werden kann.