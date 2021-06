von Tina Prause

Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatsitzung konnte der Startschuss gegeben werden zur Beseitigung der schweren Schäden im Ortsteil Kadelburg. Der durch den Starkregen verursachte Sturzbach hat unter anderem den Trottenweg nahezu unpassierbar gemacht. Direkte Anwohner können momentan ihr Grundstück nur zu Fuß erreichen. Eine Zufahrt mit dem Auto ist nicht möglich.

Küssaberg „Die Eindrücke waren für alle bewegend“ – Bürgermeister Manfred Weber über das Unwetter vom 9. Juni Das könnte Sie auch interessieren

„Selbst größte Sicherungsmaßnahmen hätten uns nicht bewahrt“, fasste Bürgermeister Manfred Weber die Situation in der besagten Nacht zusammen. Diplom-Ingenieur Ralf Mülhaupt vom Büro Tillig Ingenieure GmbH bestätigte, dass man die Masse an Niederschlag „nicht über Kanäle fassen kann“.

Der durch den Sturzbach in das Dorf transportierte Kies, wie hier im unteren Teil des Trottenweg, hat die Kanalisation verstopft. | Bild: Tina Prause

Besonders froh zeigte sich der Bürgermeister, dass die Firma Klefenz noch in dieser Woche mit ersten Maßnahmen zur Sicherung der aktuell offenen Kanäle und der Gasversorgung im Trottenweg beginnen könnte. Auch für die Anwohner würde das eine baldige Rückkehr zu einer funktionierenden Zufahrt bedeuten. Einstimmig entschied sich der Gemeinderat für die Auftragsvergabe in Höhe von rund 89.000 Euro an die Firma Klefenz.

Waldshut-Tiengen Ein Unwetter verursacht Millionenschäden in Küssaberg und Klettgau Das könnte Sie auch interessieren

„Alles andere braucht Zeit“, informierte Manfred Weber das Gremium weiter. Aktuell laufen noch die Spülungen der Kanäle, welche noch teilweise mit Geröll, Schmutz und Kies gefüllt sind. In den nächsten Tagen stehen Arbeiten in den Straßen Im Kroh, dem unteren Teil des Trottenwegs, der Hauptstraße und der Kirchstraße an. Momentan werden die Kosten für die Aufräumarbeiten auf rund 50.000 Euro geschätzt, was aber wohl bis zum Ende der Arbeiten noch steigen wird.

Waldshut-Tiengen Schlammlawinen und eingesunkene Autos als Folgen: So schlimm wütete das Unwetter in den Gemeinden Küssaberg und Klettgau Das könnte Sie auch interessieren

Von den öffentlichen Gebäuden ist nach aktueller Sicht die Grundschule mit Abstand am meisten betroffen. Die neue Heizung muss komplett ersetzt werden, der Server ist ebenfalls unbrauchbar. Das Hochwasser im Keller hat viele Lehr- und Lernmittel, sowie Inventar zerstört. Der Estrich der Aula ist in Mitleidenschaft gezogen und in der Schulsporthalle sind ebenfalls Feuchtigkeitsschäden vorhanden. Momentan hofft die Verwaltung noch, dass der Gesamtschaden unter 100.000 Euro liegt.

„Rheinkeller“ zerstört

Neben vielen privaten Haushalten ist auch der „Rheinkeller“ in der Kirchstraße betroffen. Eine Woche zuvor hatte der Betreiber Sascha Schatz den Betrieb nach der Pandemiebedingten Schließung wieder aufnehmen können, bevor Schlamm- und Wassermassen den Rheinkeller zerstörten. „Es sieht nach einer Entkernung aus“, fasst Sascha Schatz die Situation zusammen. Einen Betrieb in der Bar hält er in diesem Jahr für unrealistisch, hofft aber auf die Möglichkeit, im Garten Gäste bewirten zu können.