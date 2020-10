von Stefan Kurczynski

Unter strenger Einhaltung eines Hygienekonzepts hat sich der Fußballverein SV Rheintal zu seiner Hauptversammlung im Inselpavillon in Rheinheim getroffen. Der Vorsitzende Harald Erlemann blickte auf das vergangene Jahr zurück und lobte alle Mitglieder und Spieler: „Ihr habt in dieser Krise Zusammenhalt bewiesen und den Verein nach allen Regeln der Kunst unterstützt. Corona hat auch bei uns Auswirkungen aus wirtschaftlicher Sicht. Aber da möchte ich besonders hervorheben, dass die Trainer der ersten und der zweiten Mannschaft, Michael Ebner und Max Hauser, zu Beginn der Krise sich sofort bereit erklärt haben, zu helfen, unter dem Hinweis: ‚He, da läuft nichts, dann wollen wir auch kein Trainerhonorar‘“. Auch Lizenztrainer Roger Streule hat auf dem ihm zustehenden Zuschuss des Verbandes zugunsten des Vereins verzichtet. Ein Dank ging auch an Vereinswirtin Doris Lohrer, die ebenfalls auf ihren Lohn verzichtet hat.

Der Verein Schon vor der Gründung des SV Rheintal wurde im heutigen Küssaberg Fußball gespielt: Seit 1929 als Deutsche Jugendkraft, 1938 als Sportverein Dangstetten. 1946 dann die Vereinsgründung zum SV Rheintal – „ein Name begann zu leben“ Der Verein, der mittlerweile mit mehr als 450 Mitgliedern der größte in der Gemeinde Küssaberg ist, hat in den vergangenen Jahren große Erfolge erzielt, die man auch auf seiner Internetseite nachlesen kann.

Bei den Trainerberichten wurde deutlich, dass die Mannschaften trotz Corona und wenig Trainingsmöglichkeiten sportlich gut unterwegs waren. So hat die erste Mannschaft „Saisonabbruch sei es gedankt“ die Klasse erhalten. Der Nachwuchs hat mit der B-Jugend (SG) den Bezirkshallenmeister Südbaden gestellt und auch den Aufstieg in die Landesliga geschafft; die C-Jugend (SG) stellte den Vizemeister in der Bezirksliga und die E-Jugend wurde Herbstmeister.

Bürgermeister Manfred Weber leitete die Wahlen und bedankte sich beim SV Rheintal für die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Ich möchte vor allem auch diese Vorstandschaft hier beglückwünschen, weil sie aus dieser schwierigen Situation das Beste gemacht und so die Fortführung des Vereinslebens aufrecht erhalten hat.“ Bei den Wahlen sind alle Kandidaten von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt worden: Alexander Ziegler (stellvertretender Vorsitzender), Carola Ziegler (Schriftführerin), Tobias Mülhaupt (Spielausschuss-Vorsitzender), Tim Frey, Manuel Roder, Robin Hein, Niklas Frank und Thorsten Fritsch (alle Besitzer).