Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat der bisherige kommissarische Vorsitzende Alexander Ziegler am 27. Januar für den SV Rheintal einberufen. Der Grund: Der Verein suchte einen neuen Vorsitzenden, seitdem der bisherige Vorsitzende Harald Erlemann am 1. Oktober 2021 nach 20 Jahren Vorstandstätigkeit seinen Posten zur Verfügung gestellt hatte. Dem Verein drohte ohne einen offiziellen Vorsitzenden das Aus. Dies wurde nun aber abgewendet.

Die Arbeit wird nun auf mehrere Personen verteilt. Möglich wurde das unter anderem durch eine Satzungsänderung. Das war der erste Tagesordnungspunkt der Versammlung. Nachdem Alexander Ziegler die Vereinsmitglieder und Gäste begrüßt hatte, las Schriftführerin Carola Wagner die alte Satzung und, damit man es vergleichen konnte, gleich die neue vor.

In dieser neuen Satzung ist festgehalten, dass in Zukunft nicht mehr nur ein Vorsitzender, sondern bis zu drei Vorsitzende für den Verein verantwortlich sein können. In einem Verein gibt es normalerweise einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Beim SV Rheintal kann es in Zukunft bis zu drei Vorsitzende geben, die mit gleichen Rechten und Pflichten für den Verein tätig sind.

Satzungsänderung einstimmig

Diese Satzungsänderung wurde, weil die Stimmenmehrheit an der Versammlung gegeben war, durch Abstimmung mit Handzeichen von den anwesenden Mitgliedern einstimmig genehmigt. In Zukunft sind es zunächst zwei Vorsitzende geben, die bei der anschließenden, von Bürgermeister Manfred Weber geleiteten Wahl, in ihre Ämter gewählt wurden. Alexander Ziegler wurde offiziell zum Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite steht nun Tobias Mülhaupt. Er war bisher Spielausschussvorsitzender und wurde ebenfalls einstimmig ins neue Amt gewählt.

Der bisherige Beisitzer Lukas Mihailowitsch ist nun der neue Spielausschussvorsitzende des SV Rheintal. Durch das im Verein geltende rollierendem System sind Alexander Ziegler und Lukas Mihailowitsch bis zur Hauptversammlung im Juli 2024 gewählt worden und Tobias Mülhaupt bis zur nächsten Hauptversammlung im Juli 2023. Möglicherweise wird bei einer dieser Versammlungen dann auch noch ein dritter Vorsitzender bestimmt.