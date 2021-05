von Tina Prause

Mit drei neuen Auftragsvergaben hat der Gemeinderat Küssaberg in der jüngsten öffentlichen Sitzung die reibungslose Abwicklung der Sanierung des Vereinshauses in Kadelburg abgesichert. Die Firma Preis aus Kadelburg wird für circa 36.600 Euro die neue Heizungsanlage installieren.

Im Sommer 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Auch von außen wird sich bis dahin einiges verändern. | Bild: Tina Prause

Bis zur Stilllegung des Hauses wurde das Gebäude mit Nachtspeicheröfen geheizt. Zukünftig werden in den Vereinsräumen energiesparende Radiatoren für Wärme sorgen. Im Bereich der neuen Kinderkrippengruppe soll eine Fußbodenheizung eingebaut werden. Weiter wird das Unternehmen die sanitären Anlagen für rund 23.000 Euro modernisieren.

Notwendige Elektroarbeiten und die Beleuchtung übernimmt Firma Maier aus Kadelburg für 76.000 Euro. Nachdem der Gemeinderat in den vergangenen Wochen bereits diverse Aufträge vergeben hat, wurde nun optimal im Zeitplan mit ersten Abbrucharbeiten begonnen. Weitere Erd- und Maurerarbeiten sollen bereits in den kommenden Wochen folgen.

Die Kosten

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme wurden auf circa eine Millionen Euro geschätzt. Grund für den hohen Betrag sind unter anderem dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen. Unter anderem muss in diesem Zusammenhang ein externes Treppenhaus entstehen, das im Ernstfall als zweiter Rettungsweg genutzt werden könnte. Ein weiterer Kostenfaktor ist die Schaffung der Barrierefreiheit. Diese soll mithilfe eines neu einzubauenden Lifts sichergestellt werden.

Gut aufgestellt

Trotz der hohen budgetierten Kosten für die komplette Sanierung des in die Jahre gekommenen Hauses ist das Projekt finanziell gut aufgestellt. Bereits zugesagt ist ein Zuschuss für den Bau der Krippe in Höhe von 81.400 Euro. Weitere Gelder in Höhe von 472.800 Euro sind aus dem Landessanierungsprogramm zu erwarten. Aktuell geht die Gemeinde davon aus, dass alle Arbeiten bis zum Sommer 2022 abgeschlossen sein werden. Bereits heute steht die Aufteilung des Gebäudes fest.