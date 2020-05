von Tina Prause

„Es ist einiges gegangen“, so eröffnete der zuständige Architekt Peter Schanz vom Architekturbüro Schanz in Hohentengen die Begehung der Baustelle „Wohnen im Alter“ in Kadelburg. Zusammen mit Bürgermeister Manfred Weber, den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung sowie den Mitgliedern der verantwortlichen Arbeitsgruppe des Vereins Bürgergemeinschaft Küssaberg machte sich der Gemeinderat vor Ort ein Bild über den Stand der Bauarbeiten.

„Höher wird es nicht mehr“, wies Manfred Weber auf die Optik des Gebäudes hin, das sich seiner Meinung nach „einwandfrei in die Umgebung einfügt“. Da in gut zwei Monaten die Rohbauarbeiten abgeschlossen sein werden, standen für den Gemeinderat in der folgenden öffentlichen Sitzung weitere Auftragsvergaben und Entscheidungen an.

Großes Interesse Aktuell geht die Gemeinde davon aus, dass das Gebäude Ende 2021 bezugsfertig ist. Für die acht barrierefreien Wohnungen, die im ersten Stock des Hauses angesiedelt sind, gibt es bereits eine lange Warteliste. „Bei der betreuten Wohngemeinschaft betreten wir Neuland im ländlichen Raum“, sagte Bürgermeister Manfred Weber zur Anfragesituation. Man wird zunächst noch abwarten, bis die Arbeiten weiter voran geschritten sind.

„Entscheidend ist, dass wir die in 2018 veranschlagten Kosten nicht halten können“, eröffnete Peter Schanz den Tagesordnungspunkt. Ein deutlich schlechterer Baugrund als angenommen, die Vergrößerung des Erdgeschosses, eine effizientere Lüftung und hochwertigere Fenster seien die Gründe. Anstatt 4,2 Millionen Euro liegt die Kalkulation nun bei 4,4 Millionen Euro für das Hochbauprojekt.

Der Gemeinderat entschied an diesem Abend einstimmig, die Dachabdichtungsarbeiten, die vorgehängte hinterlüftete Fassade und die Fensterarbeiten in Holz-Alu für 328.468,35 Euro an die Firma Hildebrandt Bedachungen in Waldshut-Tiengen zu vergeben. Weiter sprach sich das Gremium einstimmig für die Auftragsvergabe an die Firma Holzbau Haberstock aus Küssaberg aus. Für 251.504,18 Euro wird sie die aus Holz bestehende Fassade von Oktober bis Dezember montieren. Final ging, ebenfalls einstimmig, der Auftrag für die Fensterarbeiten in Höhe von 135.551,67 Euro an die Firma Gässler Fensterbau in Albruck.

Nächste Schritte

Um rechtzeitig die Aufträge für die Innenausstattung vergeben zu können, besprach der Gemeinderat erste Ausstattungsmöglichkeiten. Unter anderem entschied sich das Gremium für die Weiterverfolgung einer einfachen Lamperie in den Gängen der geplanten Wohngemeinschaft sowie für kleine Bänke vor den Eingängen der privaten Zimmer. Mit zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat für das Einholen entsprechender Angebote.