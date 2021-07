von Stefan Kurczynski

Nach zwei Stücken des Klarinettenregisters eröffnete Karin Amann (Vorsitzende Öffentliches) die Hauptversammlung des Musikvereins Kadelburg. Sie begrüßte alle Anwesenden und besonders die Ehrenmitglieder, die es sich nie nehmen lassen, bei den Anlässen und Versammlungen dabei zu sein. Sie übergab dann das Mikrofon an den Protokollführer Bernhard Preis, der durch die gesamte Corona-Zeit des Vereins führte.

Kleines Programm

Wie jeder andere Verein hatte auch der Musikverein Kadelburg während der Pandemie nicht viel oder fast keine Möglichkeit, gemeinsam Musik zu machen. Nach nur vier Proben wurde vor den Sommerferien ein Platzkonzert auf dem Pausenhof der Grundschule gegeben und am 6. August ein Ständchen zur eisernen Hochzeit von Ehrenmitglied Fredi Bercher gespielt. Dank dem großen Engagement von Nico Landwehr und Christian Küpfer wurden in unterschiedlichen Besetzungen – Musikverein Kadelburg, die Original Kadelburger sowie die Jugendbänd Küssaberg – neun Online-Projekte realisiert. Nico Landwehr wurde bei der Versammlung besonders dafür geehrt, dass er die Projekte ins Netz gestellt hat.

Vorfreude

Dirigentin Carola Meents merkte in ihrem Tätigkeitsbericht an: „Ich freue mich sehr, dass nun endlich wieder, wenn auch etwas eingeschränkt, unsere Proben abgehalten werden können, egal draußen oder drinnen, Hauptsache es ist überhaupt wieder erlaubt. Alles in allem war und ist die Zusammenarbeit mit euch Klasse.“

Hygienekonzepte

Christian Küpfer (Vorsitzender Internes) berichtete über die Vorstandsarbeit. „Wir haben um die zehn Hygienekonzepte erarbeitet, wie zum Beispiel für Einzelunterricht, Gruppenunterricht, für Freiluftproben, Proben in der Trotte sowie für die Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. All dies haben wir erstellt, bei der Gemeinde eingereicht und alles wurde genehmigt.“

Das Vereinsheim

Gerd Bercher (Vorsitzender Organisatorisches) berichtete über den Umbau des Vereinsheims. Er zeigte Bilder von den Fortschritten. „So wie es im Augenblick aussieht, werden die Umbauarbeiten frühestens im Sommer 2022 beendet sein, wenn alles klappt.“

Die Wahlen

Die Wahlen leitete Bürgermeister Manfred Weber. Er sagte: „Ein Verein bewährt sich nicht nur in normalen Zeiten, nein auch in schwierigen Zeiten zeigt sich, wer zusammenhält und das habt ihr alle deutlich gezeigt.“ Der Vorstand wurde großteils wiedergewählt: Karin Amman (Vorsitzende Öffentliches), Gerd Bercher Vorsitzender Organisatorisches), Ines Hegmann (Kasse), Bärbel Bercher (Jugendkasse). Neu im Vorstand ist Sonja Teufel (Festwirtin).

Die Ehrungen

Geehrt wurden Ines Hegmann und Bruno Preis für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern im Musikverein Kadelburg ernannt.