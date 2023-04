Der Museumsverein Küssaberg setzt sich seit nahezu 40 Jahren für die Pflege der Kultur und der Heimatgeschichte in Küssaberg ein. In der Sitzung des Gemeinderats blickten die Mitglieder aber in eine ungewisse Zukunft. Denn wie in vielen Verein fehlt auch hier der Nachwuchs und die sechs Ausstellungen pro Jahr kosten viel Zeit.

Jürgen Barabas, Vorsitzender des Museumsverein Küssaberg, schilderte den Gemeinderäten die aktuelle Lage des Museumsvereins. „Vor 40 Jahren, im Februar 1983 ist das Projekt in Angriff genommen worden und die Interessengemeinschaft Heimatmuseum gegründet worden“, so Barabas.

Jürgen Barabas, Vorsitzender des Museumsvereins Küssaberg. | Bild: Stefan Kurczynski

Unter dem ehemaligen Bürgermeister Paul Stoll und dem Gemeinderat wurde beschlossen, ein Museum im alten Rathaus in Rheinheim unterzubringen. 1985 wurde schließlich der Museumsverein Küssaberg gegründet. „Damals wurde noch eine Sammelaktion in Küssaberg durchgeführt, um Material für das Museum zu erhalten“, erinnert sich der Vorsitzende.

Brigitte Rossa, ehemalige Vorsitzende des Museumsvereins, zeigte anschaulich einige Bilder von Ausstellungen, die in den vergangenen Jahren gezeigt worden waren. Dabei gab sie auch einen Einblick, wie viele Besucher die einzelnen Ausstellungen besucht haben.

Nicht ohne ein Augenzwinkern bemerkte Rossa dabei, dass andere Museen aus der Umgebung, auch aus der Schweiz, ein wenig neidisch wegen der vielen Besucher im Küssaberger Museum gewesen seien.

Zu den am besten besuchten Ausstellungen in der Vergangenheit zählten die Brautmodenausstellung mit Modenschau im Oktober/November 2022 und die Schau mit Harley-Davidson-Motorrädern Anfang des Jahres. In der Anfangsphase hatte das Museum zwei Ausstellungen im Jahr, mittlerweile sind es sechs.

Diese Ausstellungen sind 2023 geplant 2023 sind folgende Ausstellungen zu sehen: Bis 7. Mai: „Retro 75“ mit Werken von Stefano Barbera aus Klettgau. Vom 21. Mai bis 16. Juli zeigt Annette Riegger aus Homberg Flacons und Skulpturen. Vom 17. bis 18. Juni gibt es zum 50-Jährigen der Gemeinde eine Ausstellung im Küssaberger Rathaus. 50 Jahre Sammelleidenschaft zeigt Martin Volk vom 30. Juli bis 17. September. vom 1. Oktober bis 5. November ist die Ausstellung „Sichtbar- Fühlbar“ mit Gemälden von Marcus Vallböhmer und Skulpturen von Karin Engler-Rapp zu sehen. Vom 19. November bis 7. Januar wird auf 38 Jahre Museum Küssaberg zurückgeblickt.

„Wir planen immer ein Jahr im Voraus. Das ist nötig und wichtig, denn wir brauchen eine gewisse Sicherheit und auch die Austeller brauchen Sicherheit“, sagte Barabas. Der Vorsitzende machte aber auch deutlich, wie viel Arbeit, Begeisterung und Freude in dem Museum. Da dem Verein vor allem jüngere Mitglieder fehlen, blickt der Vorsitzende in eine ungewisse Zukunft.

„Wenn sich die Gesamtsituation nicht ändert, werden wir das Museum schließen müssen. Wir könnten im Moment noch Ausstellungen für das nächste Jahr planen, aber wir trauen uns nicht, weil wir nicht wissen, ob der Verein weiter existiert“, machte Barabas deutlich.

Was das Museum jetzt brauche, seien jüngere Menschen, die sich für das Museum interessieren und für die Arbeit des Vereins begeistern lassen können. „Oder, die sich für die Kunst einsetzen oder sogar selber Kunst machen“, so der Vorsitzende.

Weitere Themen in der Sitzung

Ein weiteres Thema in der Sitzung des Gemeinderats war die Sanierung des Buchholzwegs in Bechtersbohl. Den Auftrag für die Sanierung erhielt die Firma Klefenz.

Auch das Car-Sharing-Projekt, das vor zwei Jahren eingeführt wurde, war Thema in der Sitzung. Derzeit gibt es zwei Elektrofahrzeuge, eines in Rheinheim und eines in Kadelburg. Das Thema wurde ausführlich diskutiert und ein Pro und Contra erarbeitet. Der Vertrag mit den betreffenden Firmen läuft im August aus, dann soll darüber entschieden werden, ob das Projekt weitergeführt wird.

Bürgermeister Manfred Weber gab anschließend noch den Termin zur Eröffnung des Vereinsheims in Kadelburg bekannt: Am Sonntag, 14. Mai, wird das Gebäude offiziell seiner Bestimmung übergeben.