von Stefan Kurczynski

Ab Oktober plant der Museumsverein Küssaberg für sechs Wochen eine Ausstellung über den „schönsten Tag des Lebens“. Dazu bittet der Verein, diese Ausstellung durch Leihgaben zu unterstützen. Gesucht werden Brautkleider und Bräutigam-Anzüge – bevorzugt vor 1970 – und Zubehör wie,Haarschmuck, Schleier, Binder, Krawatten und Ähnliches, dazu Fotos von der Hochzeitsgesellschaft, aber auch von Hochzeitstorten und eventuell sogar die Befüllung von einem Aussteuerschrank und so weiter. Fotos werden eingescannt, die überlassenen Unikate mit größter Vorsicht behandelt und nach der Ausstellung zurückgegeben, verspricht der Verein. Wer dem Museumsverein seine Schätze für diese Ausstellung überlassen will, kann sich per E-Mail (museum-kuessaberg.de) oder telefonisch (07742/41 62 ab 18 Uhr) melden.

Der Museumsverein wurde am 29. September 1985 gegründet und hat mittlerweile 86 Mitglieder. Er kümmert sich um die Belange des Museums, angesiedelt in Küssabergs Ortsteil Rheinheim im alten Rathaus. Die Doppelkonzeption Dauerausstellung/Wechselausstellung hat sich zunehmend bewährt. Dies zeigen deutlich ansteigende Besucherzahlen des Museums. Dabei beschränken sich die Themen der Wechselausstellung (sechs bis acht im Jahr) nicht nur auf Historisches, sondern beziehen ein breites Spektrum kultureller Bereiche und Gegenstände ein. Der Museumsverein versteht sich in dieser Hinsicht als einer der Kulturträger der Gemeinde.