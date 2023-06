Die Reckinger haben wieder einmal ein optimales Dorffest auf die Beine gestellt – und das bei 30 Grad im Schatten. Das Fest fand bereits zum 35. Mal auf dem Dorfplatz statt, geboten wurde wieder ein ausgewogenes Programm und gutes Essen.

Der Musikverein Rheinheim eröffnete um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert das Fest. Mit 23 Musiktiteln waren die Musiker dabei in bester Unterhaltungslaune, trotz der Wärme gaben sie ihr Bestes an den Instrumenten. Das Publikum honorierte den Auftritt mit viel Applaus und Zugabe-Forderungen. Erleichtert wurde dem Verein das Musizieren dabei durch Getränkespenden der Gäste.

Der Musikverein Rheinheim, unter der Leitung von Ralf Hoffart, begeisterte das Publikum. | Bild: Stefan Kurczynski

Kurz vor der großen Pause verkündete der Vorsitzende des Narrenvereins Rekingen, Edwin Rogg, eine Besonderheit: Das erste Mal wurde beim Dorffest in Reckingen der aufgestellte Maibaum verlost. Dazu wurden verkauft. Der Maibaum ging an einen Gast aus Bad Zurzach. Der Baum wird in passende Stücke zusammengesägt und dem Gewinner nach Hause gebracht. Der zweite Preis war eine Skulptur des Kunstschmiedemeisters Heinz Schweizer, der dritte Preis eine Flasche Wein.

Nach der Verlosung legten die Musiker von Noochschlag – die Hochrhein Egerländer los. Die 23-köpfige Musikband begeisterte ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik ebenfalls die Gäste. Am 8. Juli kehrt die Band im Übrigen nach Küssaberg zurück und tritt beim Rhyfäscht des Musikvereins Kadelburger auf.

Die Band Noochschlag – die Hochrhein Egerländer war zu Gast beim Dorffest in Reckingen. Bilder: Stefan Kurczynski | Bild: Stefan Kurczynski

Die Band Die Band Noochschlag – die Hochrhein Egerländer setzt sich aus Musikern verschiedener Musikvereine zusammen, die dort auch ihre Orchestererfahrungen gesammelt haben. In den Heimatvereinen sind die 23 Musiker noch voll integriert und machen mit Herzblut Musik. Zum Teil kennen sie sich seit frühester Jugend, haben aber nur selten gemeinsam musiziert. Der Name Noochschlag ist nicht zufällig entstanden. So steht Noochschlag in der Musik für den leichten Taktteil, ohne den es im Grunde genommen keinen Rhythmus gibt. Beim Essen ist „Noochschlag“ der zweite Teller, der besonders gut schmeckt.

Für die Erwachsenen gab es wieder Most und für die Kleinen ein Eis zur Begrüßung. Auf dem Programm standen Fahrten mit dem Dorfzügle, auf die Kinder wartete eine Hüpfburg. Auch die „Aerobic-Girls“ des TV Reckingen waren wieder mit dabei. Für die von Julia Binner und Janina Wohlaib einstudierte Tanzeinlage erhielten die kleinen Tänzerinnen tosenden Beifall vom Publikum.

Neben vielen Leckereien gab es wieder einen bayrischen Frühschoppen mit Weizenbier, Weißwurst und Brezel sowie die allseits beliebten Reckinger Kartoffelwaffeln an dem wohl heißestem Verkaufsplatz auf dem Gelände.

Am wohl heißesten Verkaufsplatz auf dem Dorf fest gab es Kartoffelwaffeln. | Bild: Stefan Kurczynski

