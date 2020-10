von Tina Prause

Traditionell machte sich der Gemeinderat auch in diesem Jahr direkt vor Ort ein Bild über die Situation der Küssaberger Wälder. Zusammen mit Bürgermeister Manfred Weber, Revierleiter Berthold Schmid und Tom Drabinski vom Kreisforstamt Waldshut besichtigte das Gremium verschiedene Abschnitte.

Küssaberg Borkenkäfer und Stürme sorgen erstmals für ein Minus im Küssaberger Wald Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben keine riesigen Flächenverluste, aber es tut weh“, fasste Bürgermeister Manfred Weber kurz die aktuelle Situation der Gemeindewälder zusammen. Nur circa 13 Prozent machte die von Insekten- und Dürreschäden hauptbetroffene Fichte vom Mischwald der Gemeinde bisher aus. Mittlerweile ist die Baumart in manchen Bereichen des Gemeindewaldes gar nicht mehr vorhanden.

Prekäre Situation

In großen Teilen ist das Schadholz in den betroffenen Flächen, wie beispielsweise in den Wäldern oberhalb Kadelburg bereits abgearbeitet. Gerade der dortige Bereich zeigte während des Waldbegangs im Vorjahr Jahr deutlich die prekäre Situation für die Fichte durch den Borkenkäferbefall und die langen Trockenperioden im Sommer. Mittlerweile konnte mit der Aufforstung begonnen werden. Hierbei habe man auf Buche und Eiche gesetzt.

Mit einem Kreuz markierte Bäume präsentierten sich noch im vergangenen Jahr dem Gemeinderat. Aufgrund des Borkenkäferbefalls mussten alle Bäume gefällt werden. | Bild: Tina Prause

„Die Fläche ist groß genug“, erläuterte Berthold Schmid die Entscheidung. Weiter habe 2018 gezeigt, dass auch eine Phase der extremen Trockenheit der Eiche nicht zu viel Schaden zufügt. Aktuell etwas problematisch sei allerdings der Verbiss durch Wild. „Damit haben wir nicht gerechnet. Wir haben in Kadelburg jahrelang kein Sika-Wild gehabt“, führte der Revierleiter weiter aus. Grund sei wohl die durch Baumfällarbeiten entstandenen Lichtungen, die die Tiere anlockt. Zwar wolle man tendenziell die seit vielen Jahren konstanten Abschusspläne nicht ändern, doch die schwierige Gesamtsituation erfordere ein besonderes Augenmerk.

Die neu entstandene Lichtung lockt das Sika-Wild an. Verbisse, wie hier sichtbar, schaden den jungen Pflanzen massiv. | Bild: Tina Prause

Prinzipiell hat Küssaberg einen Großteil an gesundem Baumbestand, doch durch die anhaltend schwierige Situation in deutschen Wäldern kam der Gemeindewald im vergangenen Jahr auf ein Minus von circa 40.000 Euro. „Wir rechnen mit einem erneuten Defizit, eher so in Höhe 60.000 Euro“, informierte Bürgermeister Manfred Weber die zu erwartenden Zahlen.