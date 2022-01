Bürgerbeteiligung

Die neu erarbeitete Straßenplanung liegt von 31. Januar bis 1. März zur Einsichtnahme im Bauamt, Zimmer EG 3, während der üblichen Öffnungszeiten aus. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Daten im Internet abzurufen ( www.kuessaberg.info/service/rathaus-politik/bauleitplanung ). Stellungnahmen oder Anregungen können schriftlich (Gemeinde Küssaberg, Gemeindezentrum, 79790 Küssaberg), per E-Mail (bartosch.jessica@kuessaberg.de) oder Fax (07741/6001 50) an das Bauamt der Gemeinde Küssaberg gesendet werden. Zusätzlich findet am 1. Februar von 16 bis 19 Uhr ein Erörterungstermin zur Straßenplanung im Inselpavillon statt. Interessierte Bürger können sich während dieses Zeitraums ausführlich informieren. Die allgemein geltenden Corona-Vorgaben (3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht) müssen eingehalten werden. Aufgrund der Regelungen wird immer nur eine überschaubare Gruppe an Interessierten eingelassen. Es kann zu Wartezeiten kommen.