von Stefan Kurczynski

Der Bratort in Dangstetten hat sich gut etabliert. Am vergangenen Freitag waren die Landfrauen Dangstetten an der Reihe, den Bratort zu bewirten. Ins Leben gerufen hat das Ganze die Dorfgemeinschaft Dangstetten. Bei dieser Veranstaltung im Freien stehen, wie der Name es schon vermuten lässt, das Grillen und die Geselligkeit im Mittelpunkt.

Das Konzept sieht vor, dass die Organisation weitestgehend durch die Arbeitsgruppe übernommen wird und die Vereine sich um die Bestückung und Betreuung kümmern. Die Vereine können sich so auf die praktische Umsetzung konzentrieren. So soll den Vereinen die Möglichkeit gegeben werden, sich wieder dem Dorf und der Bevölkerung zu zeigen, Einnahmen für die Vereinsarbeit zu erzielen und das Dorfleben langsam wieder zu beleben.

Nach und nach füllen sich die Stehtische beim Bratort in Dangstetten, an denen gegessen, getrunken und diskutiert werden kann. Es gibt aber auch Sitzplätze. | Bild: Stefan Kurczynski

Thomas Baumgartner, Sprecher der Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte Dangstetten, sagt: „Unsere Vereine vertreten das Motto: ‚Wer was möchte, muss was dafür tun‘, was aber gerade in Corona-Zeiten eben nicht ging. Da die Vereine unserer Meinung nach das Rückgrat unserer Heimat sind, gilt es nun, ihnen in der Pandemie zu helfen. Das war der Hintergedanke des Bratort. Im Augenblick sind es neun Vereine aus Dangstetten, die für diesen Bratort tätig sind und das reicht im Augenblick auch aus.“

Peter Rottenkolber, Mitinitiator und für das Organisatorische zuständig, kündigt an: „Im Juni soll die Kaffeestube wieder geöffnet werden. Der Wochenmarkt soll dann auch wieder eingeführt werden. Es soll wieder, wie vor der Krise, Obst, Gemüse und Wurst verkauft werden. Die Verhandlungen laufen, es läuft auch so weit gut an, nur bei den Fleisch- und Wurstwaren suchen wir noch jemanden, der seine Ware bei uns auf dem Platz verkaufen möchte.“ Der Herbstmarkt und der Weihnachtsmarkt sollen auch in der Planung sein, was alle im Dorf auf eine gesellige zeit hoffen lässt.