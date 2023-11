Küssaberg – Kaum ist die letzte Ausstellung unter dem Motto „Sichtbar – Fühlbar“ zu Ende, laufen auch schon die Vorbereitungen für die nächste. Ab dem kommenden Sonntag, 19. November, bis 7. Januar wird es einen Rückblick auf 38 Jahre Küssaberger Museum geben. In den 38 Jahren wurden viele Ausstellungen gezeigt – Motorräder, Musikboxen, Hochzeitskleider, Sammlerstücke, Malerei, Plastiken und mehr waren schon zu sehen.

„Es wird ein Rückblick auf 38 Jahre Museum sein. Wir zeigen Plakate und einzelne Exponate zu den jeweiligen Ausstellungen. Natürlich versuchen wir, die Höhepunkte Revue passieren zu lassen“, sagt der Vorsitzende des Museumsvereins, Jürgen Barabas. Er verspricht: Es wird spannend und die Besucher werden sich mit Freuden an die eine oder die andere Ausstellung erinnern. „Die Auswahl wird schwer, da wir in der Zwischenzeit über 220 Ausstellungen organisiert haben in dieser Zeit. Viel mehr als 30 oder 40 Ausstellungen können wir wohl nicht präsentieren, das wird sich entwickeln während des Aufbaus“, so Barabas. Es gab auch Ausstellungen, die der Verein in der Partnergemeinde La Talaudiere gezeigt hat, oder Gemeinschaftsprojekte mit den Museen in Bad Zurzach und Schleitheim.

Die Rückblick-Ausstellung könnte die letzte sein, die der Museumsverein ausrichtet. „Wenn kein Wunder geschieht“, so der Vorsitzende, „wird sich der Verein im Januar sehr wahrscheinlich mangels aktiver Mitglieder, die auch ein Amt übernehmen würden, auflösen.“ Die Ausstellung ist auf jeden Fall bis 7. Januar zu sehen, jeweils sonntags von 14.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten über die Feiertage werden noch bekannt gegeben.