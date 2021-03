von Tina Prause

Vor gut drei Jahren begann die Gemeinde, initiiert durch Gemeinderätin Roswitha Koch (SPD), nach und nach in jedem Ortsteil frei zugängliche Defibrillatoren zu installieren. Die Geräte sind an Stellen, die jederzeit zugänglich sind. Dank einer Spende des Lions-Clubs Waldshut sind nunmehr mit Bechtersbohl und in Küßnach auch die letzten Ortsteile abgedeckt.

Offizielle Übergabe

Während der offiziellen Übergabe beider Geräte informierte Markus Wesner, Past Präsident des Lions Club Waldshut, über das Spenden-Programm. Insgesamt zehn Geräte im Wert von rund 18.000 Euro wurden im Landkreis verteilt. „Wir haben uns bewusst für die Ortsteile entschieden, auch da hier die Rettungswege länger sein können“, betonte Wesner. Die ebenfalls zu dem Termin anwesenden DRK-Mitglieder Daniel Arndt und Heiko Zimmermann bestätigten: „Jede Minute ist lebensrettend.“

Kurse geplant

Abgerundet werden soll die Spende mit Kursen, welche die jeweils zuständige Feuerwehr durchführen möchte, sobald es die Pandemie-Lage zulässt. Nicht erschrecken sollte man zunächst bei dem Öffnen des Aufbewahrungskastens für den Defibrillator: Hier ertönt ein lauter Signalton, der unter anderem darauf aufmerksam machen soll, dass im direkten Umfeld ein Notfall vorliegt. Durch alle weiteren notwendigen Schritte leitet das Gerät selbst, sobald es aktiviert wird.

Bürgermeister Manfred Weber bedankte sich ebenfalls für die Spende. „Wir dürfen uns glücklich schätzen, so gut ausgestattet zu sein.“ Weiter informierte er, dass noch in diesem Frühjahr ein weiterer Defibrillator am Gemeindezentrum installiert werden soll: „Das Gerät wird auch für Kinder geeignet sein.“ Gewartet werden die Geräte von Bereitschaftsleiter Walter Probst. In Bechtersbohl wird diese Aufgabe von Manfred Gisy übernommen, in Küßnach von Daniel Mülhaupt.