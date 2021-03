von Tina Prause

Mit knapp 1500 Einwohnern ist Rheinheim der zweitgrößte Ort der Gemeinde Küssaberg. Neben dem hier ansässigen Rathaus bietet die direkt am Rhein gelegene Ortschaft seinen Anwohnern alles für den täglichen Bedarf. Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und die zentrale Lage zu den anderen Ortschaften und der Schweiz machen das Leben hier für viele sehr attraktiv. „Wir sind größer geworden, doch die Bebauung entspricht noch dem Dorfcharakter“, resümiert Matthias Leute (60) die Entwicklung seines Heimatdorfes.

Archäologische Fundstücke

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Rheinheim im Jahr 876. Jedoch weisen Fundstücke eines römischen Feldlagers auf eine noch ältere Historie hin. Bis heute sind einige als Kulturdenkmäler geltende Gebäude erhalten wie beispielsweise das alte Rathaus, welches aus dem Jahr 1526 stammt. Heute ist hier unter anderem das Rheinheimer Museum zu finden.

Bild: Tina PrauseGut sichtbar für alle ist die katholische Kirche Sankt Michael im alten Ortskern von Rheinheim.

Die mehrmals im Jahr wechselnden Ausstellungen sind über die Grenzen Küssabergs hinaus sehr beliebt. „Überall findet man Kleinigkeiten, die das Bild von Rheinheim prägen“, erklärt Matthias Leute das Liebenswerte an seiner Heimat.

Musikverein prägt Dorfleben

Das Dorfleben selbst wird in Rheinheim seit Jahrzehnten zu einem wichtigen Teil vom 1890 gegründeten Musikverein geprägt. Nicht nur musikalisch sind die Mitglieder gern gesehen. „Rheinheim ist der einzige Ortsteil mit einem Traditionsfest“, spricht Matthias Leute beispielsweise das in der Nachkriegszeit entstandene Blumenfest an, welches heute vom Musikverein und dem Brückenchor organisiert wird. Schauplatz der Veranstaltung ist der Festplatz direkt neben dem Mehrgenerationsplatz Bädle.

Direkt am Rhein gelegen ist die katholische Kirche Sankt Michael. Die Kanzel soll aus der Rheinauer Klosterkirche stammen. | Bild: Tina Prause

Auch hier haben die Mitglieder bei der Entstehung vor einigen Jahren tatkräftig mitgearbeitet und fördern das Areal bis heute. Gleichermaßen beliebt ist die vor gut drei Jahren komplett sanierte und modernisierte Freizeitanlage am Gemeindezentrum.

Allein die Event-Minigolfanlage lockt immer wieder viele Besucher nach Rheinheim. Einige der Bahnen entstanden durch die hiesigen Kunstschmieden und stellen Besonderheiten der Gemeinde dar. Ein weiterer Besuchsmagnet ist der im letzten Jahr entstandene Barfußweg auf dem Areal des Kies- und Betonwerks Tröndle.

Schwimmen lernen im Rhein

Für viele Anwohner gehört das Baden im Rhein zu einer der Besonderheiten des Ortes. Nicht wenige der „Ur-Rheinheimer“ haben hier schwimmen gelernt. „Wir hatten die tollsten Badebuchten“, erinnert sich Matthias Leute. Der Rheinheimer bedauert bis heute die in den 70er Jahren durchgeführte Begradigung des Ufers.

Matthias Leute hat auch als Kind im Rhein schwimmen gelernt. Er würde sich wünschen, dass das Rheinufer wieder etwas mehr seiner ursprünglichen Form entspräche.

„Es wäre schön, wenn hier wieder mehr die ursprüngliche Natürlichkeit wäre“ resümiert Matthias Leute. Nachgefragt, was sich seiner Meinung nach in seiner Heimat ändern sollte, muss er zwar länger überlegen, hat dann aber doch einen Vorschlag. „Der öffentliche Nahverkehr müsste verbessert werden.“

