von Stefan Kurczynski

Vor circa drei Jahren ist die Idee entstanden, durch Rekultivierung das Gelände im Kieswerk Tröndle in Rheinheim so zu gestalten, dass es wie eine Naturtribüne aussehen könnte. Mathias Leute, aktiver Musiker und Beisitzer im Musikverein Rheinheim sowie gleichzeitig Betriebsleiter im Kieswerk Tröndle, sprach damals die Geschäftsleitung an und schlug diesen Plan vor. Diese sagte zu und meinte: „Ok, mach mal.“

Ein Blick auf die terrassenförmige Zuschauertribüne, bevor alles belegt war. | Bild: Stefan Kurczynski

Er fragte Dirigent Ralf Hoffart, ob er sich vorstellen könnte, auf diesem Gelände ein Konzert zu geben. „Ralf war damals von der Idee hellauf begeistert und es wurde sogleich eine Klangprobe gemacht, ob es auch von der Akustik her passt. Und es stimmte alles“, so Leute. „Das Klangergebnis war so überwältigend, da man sogar die kleine Pikkoloflöte bis hinauf zum Discounterparkplatz sehr gut hören konnte.“

Das Freiluftprobelokal Zelt des Musikvereins Rheinheim in der Kiesgrube Tröndle. | Bild: Stefan Kurczynski

In freien Zeiten setzte sich Leute auch auf einen Bagger und arbeitete an der Gestaltung der Landschaft mit. Das Konzertzelt besteht aus einer stabilen Konstruktion, ist schneesicher und die Statik geprüft. Es könnte aber auch jederzeit abgebaut und an einem anderen Ort aufgebaut werden. Das erste Konzert sollte schon vor zwei Jahren starten, dann kam Corona und alles musste verschoben werden.

Die Musiker des Musikvereins Rheinheim haben ihre Positionen eingenommen. | Bild: Stefan Kurczynski

Den Glanzpunkt des Konzerts setzte Dirigent Ralf Hoffarth. Sein Traum war es schon lange, eines seiner Lieblingsstücke zu spielen: das vom Pepe Lienhard Sextett herausgebrachte Stück „Sie ist meine Swisslady“ aus dem Jahr 1977. Hoffarth ging hinter die Bühne und holte ein Alphorn hervor, auf dem Alphorn er dann unter dem tosenden Beifall des begeistertem Publikums seine Swisslady spielte. Die einhellige Meinung des Publikums nach dem Klappstuhlkonzert war: „Einzigartig und wunderbar. Das muss wiederholt werden.“

Nach den Ehrungen (von links): die Vorsitzende Heike Mihailowitsch, Andrea Sutter (25 Jahre), Peter Graf (40 Jahre), Frederike Ips (40 Jahre) und Maja Breinlinger (40 Jahre). | Bild: Stefan Kurczynski

Zu den weiteren Höhepunkten an diesem Abend gehörten die Ehrungen verdienter langjähriger Mitglieder. Jedes langjährige Mitglied bekam von den jeweiligen Registerkollegen ein passendes Geschenk. Als Extrageschenk durfte sich jeder ein Lied wünschen, dass der Verein spielte. Die Vorsitzende Heike Mihailowitsch überreichte die Urkunden und Verdienstnadeln.

Der Verein Der Musikverein Rheinheim wurde 1890 gegründet. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hat er sich 1946 wiedergefunden. Inzwischen hat der Verein 79 Passivmitglieder, 41 aktive Musiker und elf Jungmusiker in der Ausbildung sowie 29 Ehrenmitglieder, von denen noch 18 aktiv sind. Geleitet wird der Verein seit 2016 von der Klarinettistin Heike Mihailowitsch. Dirigent ist seit 2015 Ralf Hoffarth.

Maja Breinlinger erhielt für 40 Jahre Zugehörigkeit die goldene Ehrennadel des Blasmusikverbands. Sie war von 2005 bis 2010 Beisitzerin und Jugendreferentin sowie von 2015 bis 2019 Jugendreferentin. Ihr Wunsch war „Total Toto“. Frederike Ips erhielt die goldene Ehrennadel für 40 Jahre bereits bei einer Ehrungsfeier des Blasmusikverbands. Ihr wurde aber auch, wie den anderen, die Urkunde des Musikvereins Rheinheim überreicht. Ips‘ Wunsch war das Lied „Von Freund zu Freund.“ Peter Graf erhielt ebenfalls für 40 Jahre Treue zum Verein die goldene Ehrennadel. Graf war von 1994 bis 1995 Beisitzer und von 1994 bis 2002 Vizedirigent. Er wünschte sich den Marsch „Alte Kameraden“, aber in der Swing-Version.

Urban Velten sollte für 40 Jahre ausgezeichnet werden, war aber nicht anwesend. Velten war von 1993 bis 2000 Ausbilder und von 1996 bis 2000 Instrumentenwart. Ihm zu Ehren wurde der „Deutschmeister Regimentsmarsch“ gespielt. Andrea Sutter erhielt für 25 Jahre die silberne Ehrennadel vom Blasmusikerverband und wurde vom Musikverein Rheinheim zum Ehrenmitglied ernannt. Sie war von 2000 bis 2006 Jugendleiterin, von 2008 bis 2014 Protokollführerin, von 2014 bis 2015 Beisitzerin und ist seit 2019 Jugendleiterin. Sie wünschte sich „Selection From Grease“.