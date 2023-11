Küssaberg – Alle Hände voll zu tun mit Ehrungen und Beförderungen hatte Abteilungskommandant Klaus Klauser an der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Küssaberg, Abteilung Ost. „Insgesamt blicken wir im abgelaufenen Jahr auf 24 Proben und Übungsanlässe mit insgesamt 780 Stunden.“

Einige Kameraden haben erfolgreich ihre Ausbildungen absolviert. So haben Niklas Streck und Lazar Flum die Grundausbildung und den Sprechfunklehrgang gemacht. Jonathan Granacher und Lazar Flum sind jetzt Atemschutzträger. Felix Roder und Martin Jehle haben die Fortbildung für Atemschutzgerätewart sowie Vivien Schlaak und Jasmin Probst den Jugendleiterlehrgang in Weil der Stadt absolviert. Heiko Weißenberger war auf dem Zugführerlehrgang und Martin Jehle machte gemeinsam mit Klaus Klauser den Ausbilderlehrgang AS und SF (LFS). Die drei zuletzt Erwähnten besuchten zusätzlich noch das Seminar Hygiene nach Brandeinsätzen in Laufenburg.

Zusätzlich hatten sich einige Kameraden über das Internet bei der Landesfeuerwehrschule zu Elektrofahrzeugbränden, zum Vorgehen bei Wald- und Flächenbränden und Hygiene im Feuerwehrdienst weitergebildet. Auch für das nächste Jahr sind Kameraden zu Lehrgängen angemeldet. Allein für die Ausbildung wurden im vergangenen Jahr 475 Stunden aufgebracht.

Das sei aber nur möglich gewesen, weil im vergangenen Jahr die Brandeinsätze etwas geringer als im Vorjahr waren. „Neben Einsätzen bei Unfällen hatten wir auch Dienst bei Fasnachtsumzügen und St. Martinsumzügen“, so Klauser. Nachdem der positive Kassenbericht und der ausführliche Bericht des Schriftführers beendet waren, begrüßte Klauser Hendrik Brüderle als neues Mitglied.

Neu in die Altersabteilung aufgenommen wurden Michael Schmidt, Michael Durek sowie nach 41 Dienstjahren Jürgen Sträsler. Im Anschluss nahm Klauser die Ehrungen und Beförderungen vor. 70 Jahre Dienstzeit erreichten Werner Ritter und der nicht anwesende Helmut Eckert. Sie erhielten eine Urkunde und ein Präsent. Seit 50 Jahren sind Otto Ebner, Gerhard Klauser, Oskar Maurer und Hubert Mayer im Dienst der Feuerwehr. Gerhard Roder, der ebenfalls 50 Jahre Dienst hinter sich hatte, wurde schon bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr geehrt. Jürgen Sträsler wurde für 40 Jahre Feuerwehrdienst mit dem goldenen Ehrenzeichen geehrt. Für 25 Dienstjahre wurde Günter Haberstock mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber geehrt. Für seine besonderen Leistungen – „Günni“ ist seit 23 Jahren Festwirt – erhielt er vom Vorstand ein Präsent.

Niklas Streck und Lazar Flum wurden zum Feuerwehrmann befördert, Raphael Schuh trägt nun den Titel Oberlöschmeister. 100-prozentigen Probenbesuch haben Jonathan Granacher, Jasmin Probst, Ulrike von Roth, Raphael Schuh, Dominik Stein, Niklas Streck, Heiko Weißenberger und Klaus Klauser erreicht.