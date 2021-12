von Tina Prause

„Wir wollen einfach mal allen Beteiligten und Spendern ein herzliches Dankeschön sagen“, fasst Jürgen Tritschler auch im Namen von Marco Meier und Heidi Berger zusammen, die mit dem Küssaberger Unternehmer mittlerweile das Kernteam der Initiative „Vom Rheintal ins Ahrtal“ bilden. Durch die Teambildung entstanden allein regional viele neue Möglichkeiten zur Unterstützung des Ahrtals. Heidi Berger engagiert sich in Lauchringen und Klettgau, Marco Meier ab Dettighofen bis nach Singen und Jürgen Tritschler ab Küssaberg bis Tiengen sowie überregional. Dank der Bereitschaft von privaten Haushalten, Vereinen und Unternehmen wurden bis heute Waren im Wert von mehr als 100.000 Euro an die vom Hochwasser der Ahr Betroffenen persönlich übergeben.

Umladen: Angeliefert mit dem Sattelschlepper, müssen die Baumaterialien vor Ort verladen werden, um mit kleinerem Gefährt die kaum zugänglichen Ortschaften zu erreichen. | Bild: Jürgen Tritschler

Drei Fahrten in das zerstörte Tal gab es bisher von der Initiative. Während für den ersten Transport ein VW-Bus und einem Anhänger ausreichten, fand die jüngste Fahrt Anfang Dezember mit einem Sattelschlepper statt. Werkzeuge, Baumaterialien, Lebensmittel und kleine Überraschungen für die Kinder füllten das Transportfahrzeug. „Wir haben mit circa 40.000 Euro Spendengeldern dank toller Angebote von den angefragten Lieferanten den Wert fast verdreifachen können“, freut sich Jürgen Tritschler über die Unterstützung von Privathaushalten, Vereinen und Unternehmen.

Riesige Spendenbereitschaft

Vom VW-Bus zum Sattelschlepper: Das Team von „Vom Rheintal ins Ahrtal“ ist dankbar für die vielen Unterstützer. Dank ihnen sind die Fahrten ins Ahrtal möglich. | Bild: Jürgen Tritschler

Neben Baumaterialien werden gleichermaßen dringend immer wieder Lebensmittelspenden benötigt. Das im Ahrtal aufgebaute Versorgungszelt bereitet seit Monaten ein günstiges warmes Essen für die Anwohner des Tals zu. Weiter werden jeden Tag Senioren mit Essen beliefert, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht in der Lage sind, den nach wie vor im Rohzustand befindlichen Weg zum Zelt selbst zu bewältigen.

Nette Geste: Ron Dreher organisierte die Abgabe gespendeter Äpfel und verarbeitete sie zu Apfelsaft für die Flutopfer. | Bild: Jürgen Tritschler

Die Fruchtsaftkelterei Dreher aus Lauchringen hat dank eines Spendenaufrufs im Herbst 2700 Liter Apfelsaft an das Team von „Vom Rheintal ins Ahrtal“ übergeben. Privathaushalte, Landwirte und Streuobstwiesenbesitzer spendeten dafür fünf Tonnen Äpfel. „Wir haben die komplette Verarbeitung und Abfüllung übernommen“, informiert Ron Dreher und freut sich, dass der entsprechende Lieferant zudem die Kosten für die zur Abfüllung benötigten Bag-in-Box-Beutel übernommen hat. „Es freut uns sehr, dass die Anteilnahme an der Spendenaktion so groß war“, resümiert Ron Dreher und dankt allen Mitwirkenden. Gemeinsam habe man für das Ahrtal „ein tolles Ergebnis erzielen können“, fasst er die Apfelsaft-Aktion zusammen.

Es geht weiter

Keine Normalität: Die Straßen im Ahrtal gleichen eher einem Feldweg. Alles ist voller Matsch und Dreck. | Bild: Jürgen Tritschler

Bis heute ist die Situation im Ahrtal katastrophal. Die Überreste der Straßen sind nur schwer zu befahren. Erst nach und nach entscheidet sich, welche Häuser stehen bleiben können und welche aufgrund der doch zu großen Schäden nicht mehr sanierbar sind. Familien sind nicht selten getrennt, da die Kinder mit einem Elternteil in einer Ferienwohnung untergebracht sind, während der andere Teil im als Rohbau wieder hergerichteten Eigenheim bleibt und es weiter saniert.

Unsicherheit: Bei vielen Gebäuden ist nach wie vor unklar, ob sie erhalten werden können und ob sich eine Sanierung noch lohnt. | Bild: Jürgen Tritschler

Ende Januar plant die Initiative die nächste Fahrt ins Ahrtal. „Das hängt aber auch etwas vom Wetter ab“, informiert Jürgen Tritschler. Momentan sei es für viele Arbeiten zu kalt. Einige Projekte werden warten müssen, bis voraussichtlich im Februar oder März die Temperaturen wieder langsam steigen. Die Zeit bis dahin wird das Team nutzen, um weiter Materialien zu besorgen.

Kein optimales Bauwetter: Die Temperaturen werden in den kommenden Wochen so manch eine Arbeit unmöglich machen. | Bild: Jürgen Tritschler