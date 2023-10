Küssaberg – Rote Luftballons sind dieser Tage an einem Vormittag über Rheinheim geflogen. Die Kinder und Erzieherinnen, der Elternbeirat, Bürgermeister Manfred Weber, Hauptamtsleiterin Kersten Dißelhoff und ihre Kollegin Sabrina Wesner ließen die Ballons zum Jubiläum für Nicole Amann fliegen, sie ist Leiterin des Rheinheimer Kindergartens Regenbogen. Es war ein deutlich sichtbares Zeichen für die Feier des Jubiläums. Bereits am 23. August konnte Nicole Amann auf ihren 25-jährigen Dienst als Erzieherin zurückblicken. Die Feier fand wegen der Ferien allerdings erst jetzt statt.

„Nicole Amann ist unerschrocken, voller Energie, herzlich und liebevoll Kindern gegenüber, zielstrebig aber auch direkt und energisch, wenn es um das Interesse des Kindergartens geht. Auf sie ist zu 100 Prozent Verlass“, sagte Weber. Nicole Amann vermittelt den Kindern wichtige Werte, unter anderem sprachlich, denn sie spricht ausschließlich im Dialekt. Neben herzlichen Danksagungen und Gratulationen von allen Seiten, überreichte Bürgermeister Manfred Weber eine Urkunde, Blumen und Geschenke. Auch Katharina Landgraf, die Vorsitzende des Elternbeirats, sprach in Vertretung für alle Eltern und das gesamte Kindergartenteam hielt liebevolle Ansprachen und gratulierte herzlich. In einer „Spielerunde-Wünsche-Zeit“ wurden Lieder und Singspiele gemeinsam vorgetragen. Alle – ob groß oder klein – hatten sichtlich Spaß daran.

Nicole Amann begann 1995 als Vorpraktikantin im Kindergarten Kadelburg. Weil sie damals noch nicht volljährig war, ging sie einen Tag pro Woche zur Schule nach Bad Säckingen. 1996 begann sie die Erzieherinnenausbildung in der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut. 1998 machte sie ihr Anerkennungsjahr im Kindergarten Rheinheim. Nach vier Jahren Ausbildung arbeitete sie als staatlich anerkannte Erzieherin im Kindergarten Dangstetten zunächst zu 60 Prozent, bis sie sich die 100 Prozent erkämpfte. 2006 wechselte sie in den Kindergarten Rheinheim und übernahm wie geplant 2008 die Leitung als Nachfolgerin für Hildegard Vorwalder, die damals in Rente ging. Jetzt ist Nicole Amann „das Herzstück des Teams – das Puzzleteil, das alles zusammenhält“, und wird hoffentlich noch viele weitere Jahre dem Kindergarten Regenbogen erhalten bleiben, so der Tenor.